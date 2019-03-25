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НБУ ввел в обращение памятные монеты в честь томоса

Сегодня, 06:06

Монеты представлены в трех номиналах – 5 гривен, 20 гривен и 100 гривен

Фото: пресс-центр НБУ
НБУ ввел в обращение памятные монеты в честь томоса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4e8/8a4/5c94e88a419dc.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4e8/8a4/5c94e88a419dc.png Финансы Монеты представлены в трех номиналах – 5 гривен, 20 гривен и 100 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) с 25 марта вводит в обращение памятные монеты, посвященные представлению томоса об автокефалии Православной церкви Украины, информирует пресс-служба регулятора.

Монеты выпустили в трех номиналах:

  • 5 гривен из нейзильбера, тираж – 75 тысяч штук;
  • 20 гривен из серебра с локальной позолотой, тираж – 4 тысячи штук;
  • 100 гривен из золота, тираж – 1,5 тысячи штук.

"[Монеты посвящены] событию, которое является утверждением большой исторической справедливости, гарантией духовной свободы нашего народа. Томос, текст которого одобрен архиерейским синодом Вселенского патриархата, официально утверждает канонический автокефальный статус Православной церкви Украины как одной из 15 поместных православных церквей", – говорится в сообщении НБУ.

Указанные монеты были доступны в онлайн-заказе с 12 марта.

Напомним, в НБУ подсчитали, что популярность украинских памятных монет выросла втрое. Ими интересуются не только на внутреннем рынке, но и за рубежом.  В 2018 году Национальный банк ввел в обращение 41 памятную монету: 25 – из недрагоценных металлов, 13 – серебряных, три - из сплава на основе цинка. Общий тираж составил почти четыре миллиона монет. 

Монетный двор Украины работает уже 20 лет:

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Тег НБУ, монеты, томос, Православная церковь Украины

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