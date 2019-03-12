В Украине выпустят монеты в честь томоса: НБУ показал дизайн

Памятные монеты будут сделаны из трех материалов и выпущены в разных номиналах

В Украине выпустят монеты в честь томоса: НБУ показал дизайн 2019-03-12T11:01:00+02:00 Финансы Памятные монеты будут сделаны из трех материалов и выпущены в разных номиналах

Источник: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) выпускает памятные монеты "Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины". Об этом сообщила пресс-службы Нацбанка.

Монеты выпустят в трех номиналах:

5 гривен из нейзильбера, тираж – 75 тысяч штук;

20 гривен из серебра с локальной позолотой, тираж 4 тысячи штук;

100 гривен из золота, тираж 1,5 тысячи штук.

"Эти монеты продолжат серию "Духовные сокровища Украины". Они посвящены предоставлению Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Томос, текст которого принят архиерейским синодом Вселенского патриархата, официально утверждает канонический автокефальный статус Православной церкви Украины как одной из 15 поместных православных церквей", - подчеркнули в НБУ.

Монеты войдут в оборот с 25 марта. А с сегодняшнего дня, 12 марта, они доступны для онлайн-заказа, отметили в Нацбанке.

Ранее стало известно, что 14 марта в Украине появится монета с бараном. Монета изготовлена ​​из серебра 925 пробы, ее масса – 15,55 грамм, тираж – 4 тысячи штук.

Напомним, в НБУ подсчитали, что популярность украинских памятных монет выросла втрое. Ими интересуются не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. В 2018 году Национальный банк ввел в обращение 41 памятную монету: 25 – из недрагоценных металлов, 13 – серебряных, три - из сплава на основе цинка. Общий тираж составил почти четыре миллиона монет.

Монетный двор Украины работает уже 20 лет:

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