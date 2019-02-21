Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,09
30,72
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

"Нет панического ажиотажа": в НБУ объяснили укрепление гривни

Сегодня, 15:10

По словам Рожковой, на укрепление национальной валюты повлияло несколько факторов

Фото: Национальный банк Украины / flickr.com
Фото: Национальный банк Украины / flickr.com.
"Нет панического ажиотажа": в НБУ объяснили укрепление гривни //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ea1/545/5c6ea15458a7d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ea1/545/5c6ea15458a7d.jpg Финансы По словам Рожковой, на укрепление национальной валюты повлияло несколько факторов

Недавнее укрепление курса гривни связано с тем, что "у людей и бизнеса нет панического ажиотажа". Об этом заявила первый заместитель председателя правления Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова в интервью "НВ Бизнес".

По ее словам, ранее работало привычное ожидание роста курса осенью, и летом люди начинали скупать валюту. Аналогично действовали представители бизнеса, чтобы избежать курсовых потерь при закупке импорта.

"И бизнес, и население начинает считать, что выгоднее держать на депозите в гривне под 15% или купить валюту, и она в лучшем случае будет лежать в банке под 1-2% годовых", – отметила Рожкова.

Читайте также

Она сообщила, что на укрепление гривни повлияло не только исчезновение фактора сезонности, а также благоприятная ситуация для украинских экспортеров на внешних рынках.

"Наш валютный рынок стал более глубоким в результате ослабления валютных ограничений. Кроме того, мы хорошо поработали со службой финансового мониторинга, перекрыв механизмы вывода капитала за рубеж. Раньше можно было купить подешевевшую валюту и сразу вывести, тогда как теперь такой возможности нет", – добавила первый зампредправления НБУ.

Рожкова подчеркнула, что в Украину заходят инвесторы, которые продают валюту и покупают облигации в гривне. Это "также положительно влияет на ситуацию с курсом", заключила она.

Напомним, НБУ установил такие курсы валют на 21 февраля: 1 доллар США – 27,09 гривни; 1 евро – 30,72 гривни; 10 российских рублей – 4,11 гривни. В частности, курс доллара понизился на восемь копеек по сравнению со вчерашним днем.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" экономический эксперт Тарас Козак предположил, что укрепление гривны может продолжится. По его словам, на повышение курса гривни повлиял целый ряд факторов, среди которых – валютные переводы от "заробитчан", подготовка аграриев к новому сезону и приток валюты перед выборами.

Специалисты назвали причины падения курса доллара и посоветовали, как украинцам лучше хранить сбережения. Подробнее смотрите в сюжете телеканала "Украина":

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег НБУ, прогноз, курс гривни, курс доллара, Рожкова, гривня

Вы сейчас просматриваете новость " "Нет панического ажиотажа": в НБУ объяснили укрепление гривни". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

"Я задыхаюсь от боли": актриса о страшной болезни

До тюрьмы его ставили в один ряд с Магомаевым и Кобзоном

Брат Ани Лорак раскрыл подробности ее развода

Рева рассказал, на сколько в марте повысят пенсии украинцам

В Кабмине напомнили, когда и на сколько вырастут пенсии

Киевлян завалят письмами из налоговой

В Украине закрыли популярный телеканал

Украинцам поднимут зарплаты, но повезет только половине населения

В Раде снизили акциз на растаможку "евроблях"

Жизни не будет: печальный прогноз о будущем Крыма в оккупации
Загрузка...

Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ  

Сегодня, 07:17

Доля "коммуналки" в расходах народа выросла почти в два раза 

Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать

Вчера, 07:51

В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

Путинская пропаганда прекрасно работает в Германии: интервью с немецким журналистом

19 февраля, 07:24

По словам Бориса Райтшустера, в немецком обществе сильно распространены русофилия и антиамериканизм

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

19 февраля, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

В России подстрелили известного актера: первые детали

"Это преступление!" В СФ РФ пригрозили Украине бойней и войной

''Выуживают все с покупателей'': как обманывают кассиры