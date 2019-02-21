"Нет панического ажиотажа": в НБУ объяснили укрепление гривни

По словам Рожковой, на укрепление национальной валюты повлияло несколько факторов

Фото: Национальный банк Украины / flickr.com.

"Нет панического ажиотажа": в НБУ объяснили укрепление гривни //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ea1/545/5c6ea15458a7d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ea1/545/5c6ea15458a7d.jpg 2019-02-21T15:10:00+02:00 Финансы По словам Рожковой, на укрепление национальной валюты повлияло несколько факторов

Недавнее укрепление курса гривни связано с тем, что "у людей и бизнеса нет панического ажиотажа". Об этом заявила первый заместитель председателя правления Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова в интервью "НВ Бизнес".

По ее словам, ранее работало привычное ожидание роста курса осенью, и летом люди начинали скупать валюту. Аналогично действовали представители бизнеса, чтобы избежать курсовых потерь при закупке импорта.

"И бизнес, и население начинает считать, что выгоднее держать на депозите в гривне под 15% или купить валюту, и она в лучшем случае будет лежать в банке под 1-2% годовых", – отметила Рожкова.

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Она сообщила, что на укрепление гривни повлияло не только исчезновение фактора сезонности, а также благоприятная ситуация для украинских экспортеров на внешних рынках.

"Наш валютный рынок стал более глубоким в результате ослабления валютных ограничений. Кроме того, мы хорошо поработали со службой финансового мониторинга, перекрыв механизмы вывода капитала за рубеж. Раньше можно было купить подешевевшую валюту и сразу вывести, тогда как теперь такой возможности нет", – добавила первый зампредправления НБУ.

Рожкова подчеркнула, что в Украину заходят инвесторы, которые продают валюту и покупают облигации в гривне. Это "также положительно влияет на ситуацию с курсом", заключила она.

Напомним, НБУ установил такие курсы валют на 21 февраля: 1 доллар США – 27,09 гривни; 1 евро – 30,72 гривни; 10 российских рублей – 4,11 гривни. В частности, курс доллара понизился на восемь копеек по сравнению со вчерашним днем.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" экономический эксперт Тарас Козак предположил, что укрепление гривны может продолжится. По его словам, на повышение курса гривни повлиял целый ряд факторов, среди которых – валютные переводы от "заробитчан", подготовка аграриев к новому сезону и приток валюты перед выборами.

Специалисты назвали причины падения курса доллара и посоветовали, как украинцам лучше хранить сбережения. Подробнее смотрите в сюжете телеканала "Украина":

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