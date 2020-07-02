Валюта не нужна: почему украинцы больше продают доллары, чем скупают

Несмотря на коронавирус и кризис, курс гривни в этом году ведет себя примерно так же, как в прежние годы. То есть к лету национальная валюта стабильно укрепляется, как и прогнозировали месяц назад наши эксперты. Хотя это укрепление нельзя назвать сильным.

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Также, напомним, наши эксперты предсказывали небольшой скачок курса доллара в конце первой декады июня, который объясняли погашением существенного объема ранее выпущенных ОВГЗ. В результате гривня, укрепившись за две первые недели июня с 26,87 до 26,6 грн/долл., за следующие два дня – с 14 по 16 июня – растратила практически все свои достижения, откатившись назад до 26,84 грн/долл. Затем, правда, ревальвация гривни продолжилась, но в итоге за первый летний месяц доллар потерял в цене всего 20 копеек, то есть гривня укрепилась меньше чем на 1%: с 26,87 до 26,7 грн/долл.

Спроса нет

Несмотря на низкий "летний" курс, спрос на валюту очень небольшой, говорят эксперты. Валюты в стране много, но она никому не нужна. В частности, украинцы больше продают доллары, чем скупают.

"Девальвация продолжается, потому что в стране очень много валюты. Да, нерезиденты забирают деньги из ОВГЗ. Но при этом много валюты приходит в страну от экспорта, в первую очередь – продуктов питания. Кроме того, население не скупает валюту, а наоборот, продает. Это тоже влияет. То же самое – банки. Некоторые из них сегодня даже не хотят привлекать валютные депозиты. Потому что выдавать кредиты в валюте некому, возможность таких кредитов очень ограничена. Поэтому они чаще всего продают валюту, а кредиты выдают в гривне", – говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Отсутствие спроса на твердую валюту у населения может объясняться, в частности, кризисом и тем, что люди не накапливают, а тратят запасы, а также тем, что зарубежные поездки в этом году планируют гораздо меньше украинцев, чем в прежние годы.

Впрочем, нынешним летом курс не будет самым низким в году. Несмотря на то, что резких скачков доллара, подобных тому, что произошел в марте, больше не наблюдается, а гривня ревальвирует, достичь докризисных значений ей пока не удалось. И этим летом уже вряд ли удастся. Напомним, 2020 год гривня встретила на отметке 23,69 грн, которая до сих пор остается рекордом года по крепости курса. Получается, за последующие шесть месяцев гривня ослабела почти на 3 грн, или на 12,7%.

Что будет с долларом в июле

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Относительно курса гривни в июле мнения экспертов разделились.

"В мае и июне гривня дважды разворачивалась к снижению после касания отметки 26,50. Возможно, что на этом уровне завершился коррекционный откат, который начался в мае. В июль рынки входят намного более настороженными, чем были в апреле и мае. Резкий скачок числа заболевших в США и новые рекорды в Украине подтачивают надежды на устойчивый разворот к росту и подавляют спрос на рисковые активы. Кроме того, в предыдущие месяцы НБУ резко сокращал процентную ставку, что также снизило интерес к гривне как доходной валюте. В связи с этим она делается уязвимой перед новой волной снижения рынков. Если рынки сумеют избежать резкого всплеска волатильности, USD/UAH может закончить июль у отметки 27-27,5 грн. При более негативном сценарии курс может вернуться к 28, вблизи которого был в конце марта. Евро может остаться у отметки в 30 гривен при благоприятном сценарии и подскочить выше 31 при неблагоприятном", – считает руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний.

В то же время Сергей Николайчук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU, считает, что серьезных изменений курса в июле ожидать не стоит.

"Как в июле, так и в августе мы не ожидаем серьезных изменений обменного курса, он останется достаточно близким к уровню 27 гривен за доллар. С осени курс может плавно ослабляться, и к концу года достичь уровня 28-29 гривен за доллар. Это будет связано с двумя факторами. Первый – ожидаемое ухудшение торгового баланса из-за восстановления спроса на импорт, роста цен на энергоресурсы и прогнозируемого падения цен на руду. Второй фактор – резкое снижение Национальным банком учетной ставки, которая еще год назад была 18%, на начало года – 13,5%, а сейчас – 6%, и вскоре она может быть еще немного снижена. Такая низка ставка делает менее привлекательными для инвесторов инструменты в национальной валюте, поэтому часть своих портфелей они будут переводить из гривни в иностранную валюту", – говорит Сергей Николайчук.

А вот Александр Охрименко полагает, что в июле продолжится ревальвация гривни. Такая же "вялотекущая", как и в июне.

"В июле будет продолжаться ревальвация, но не существенная, вялотекущая. Население по-прежнему будет больше продавать валюты, чем покупать. А Нацбанк будет выкупать излишек валюты. Он весь июнь активно покупал валюту, за месяц купил почти 1 млрд долларов. Я так понимаю, в июле он продолжит это делать. Поэтому существенной ревальвации не будет", – прогнозирует Александр Охрименко.

На сегодняшний день курс доллара на 3,5 грн ниже того, что заложен в бюджет (30 грн/долл.). Но, по мнению Александра Охрименко, в этом году излишне низкий курс доллара не отразится на бюджете настолько сильно, как в прошлом году.

"Понимаете, когда дефицит 300 млрд – уже никто не будет обращать внимания на недопоступление 5-10 млрд грн из-за низкого курса. Сейчас почти каждую неделю Минфин размещает ценные бумаги, которые активно покупают государственные банки. За счет этого покрывается дефицит бюджета", – говорит эксперт.

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