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Доллар в Украине побил рекорд больше, чем за год

23 марта, 16:08

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость иностранной валюты на 24 марта

На вторник, 24 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

23.0324.03Изменение
1 доллар США27,74 грн28,11 грн+ 0,37

Таким образом, по сравнению со значениями 23 марта, курс доллара вырос сразу на 37 копеек после снижения на шесть копеек в предыдущий банковский день. Стоимость "зеленого" поднялась выше психологической отметки в 28 гривен, которую не пересекала с 20 января 2019 года, то есть больше года. При этом за неделю – с 17 по 24 марта – национальная валюта ослабла по отношению к американской уже на 1,59 гривни.

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Курс евро на 24 марта снизился с 29,64 до 30,24 гривни. Таким образом, евро вновь поднялся выше отметки в 30 гривен.

В тренде
Доллар в Украине побил рекорд больше, чем за год

Напомним, ранее эксперты рассказали новостям "Сегодня", почему растет курс доллара, и чего в ближайшее время ждать украинцам:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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