Новые санкции США ощутимо ударили по рублю

Российская валюта сильно просела как по отношению к доллару, так и по отношению к евро

Доллар США и евро выросли на Московской бирже днем 27 августа, а рубль дешевеет к бивалютной корзине после сильного роста по итогам предыдущих торгов на фоне вступления в силу нового пакета антироссийских санкций, связанных с "делом Скрипалей".

Курс доллара составил 67,21 руб. в 15:00 по московскому времени, что на 21 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Евро к тому времени стоил 78,28 руб., поднявшись на 32,75 копейки, а бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 26,29 копейки – до 72,25 рубля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) Центробанк РФ опустил официальный курс доллара на 28 августа на 39,48 копейки, до 67,3963 руб./доллар, и уменьшил курс евро на 18,43 копейки, до 78,2269 руб./евро.

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Следующий санкционный пакет США введут в действие в ноябре этого года. Предполагается, что он будет "очень жестким". Как объяснили юристы Debevoise & Plimpton, второй этап санкций по "делу Скрипалей" может сильно ударить по российскому бизнесу. Дело в том, что формулировки второго санкционного пакета юридически поставят Россию в положение "страны под санкциями" – что отразится на том, какие требования имеют право выдвигать зарубежные кредиторы. Так, например, станет правомерным требование кредитора о досрочном погашении обязательств российского бизнеса.

Кроме того, Конгресс США может принять законопроект о новых санкциях против России, который уже прозвали "санкциями из ада", осенью – но не в сентябре, а в октябре или уже после ноябрьских выборов.

Как заявлял заместитель американского министра финансов Сигал Манделкер, после введения санкций против России, Вашингтон заморозил сотни миллионов долларов российских активов в США.