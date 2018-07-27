Обвал акций Facebook ударил по другим IT-гигантам

Сегодня, 11:29

Справиться с негативной ситуацией удалось только американской компании Apple

Фото: Getty
Фото: Getty

Акции соцсети Facebook на торгах 26 июля обвалились на 18,4%. За ними последовали акции других технологических компаний. Все это привело к снижению индекса Nasdaq на 1,14%.

Так, акции Netflix, по данным Reuters, потеряли 1,3%, Google Alphabet – 0,8%, Amazon– 2,1%.

Котировки из крупных технологических компаний не упали разве что у Apple. 

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Индекс Nasdaq строится на основе взвешенной рыночной стоимости акций эмитентов, специализирующейся в области высоких технологий.

Напомним, 25-26 июля произошло резкое падение акций Facebook. Так, после закрытия торговой сессии Нью-йоркской биржи 26 июля акции Facebook упали почти на 19% до отметки 176,26 долларов за акцию. Падение стоимости акций Facebook связано с тем, что прогнозы аналитиков о результатах работы компании по итогам второго квартала оказались завышенными. Аналитики прогнозировали выручку в размере 13,36 млрд долларов, однако она достигла 13,23 млрд долл.

Из-за этого основатель и глава Facebook Марк Цукерберг опустился в рейтинге самых богатых людей мира по версии агентства Bloomberg с третьей до шестой позиции, потеряв 15 млрд долл.
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"Сегодня"

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