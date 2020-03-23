На понедельник, 23 марта, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,74 грн;

1 евро – 29,64 грн;

10 российских рублей – 3,49 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара снизился на шесть копеек после роста на 53 копейки в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 16 по 23 марта – национальная валюта ослабла по отношению к американской уже на 1,65 гривни.

Курс евро сегодня стал ниже на 45 копеек после того, как вырос на 30 копеек в предыдущий банковский день. Таким образом, евро продержался выше психологической отметки в 30 гривен только один день. Этот рубеж курс евровалюты в Украине не преодолевал с 9 июня 2019 года. При этом 10 российских рублей сегодня подорожали на две копейки.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В пятницу, 20 марта, доллар снизился на 36 копеек в покупке и 33 – в продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 27,45/27,55 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене на 56 копеек в покупке и на 53 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 29,45/29,55 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Как сообщалось, Нацбанк тратит золотовалютные резервы, чтобы удержать гривню. При этом, по словам аналитиков, паника постепенно спадает и рынок ищет точку равновесия.

Кроме того, НБУ начал помогать банкам с наличной валютой.

В тренде Обвал гривни сбавил темпы – Украине упал курс доллара

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

В последнем прогнозе МВФ указано, что к концу 2020-го курс доллара в Украине составит 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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