Нацбанк тратит золотовалютные резервы, чтобы удержать гривню: что происходит с курсом доллара

Уходящая неделя больно ударила по украинцам, хранящим свои сбережения в гривне – нацвалюта продолжила стремительно девальвировать, упав к пятнице по наличному курсу до 28,46 грн/доллар. "Акция дешевый доллар", длившаяся три месяца, резко закончилась, за три дня перекрыв показатели ноября 2018 года, тогда курс был 28,36 грн/доллар. Но перед выходными доллар остановил взлет.

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко – разъяснили причины такого поведения доллара и оценили возможные тренды на следующую неделю.

Что произошло с курсом за неделю

Обесцениваться наличная гривня начала с субботы, 14 марта, хотя обычно на выходных курс бывает стабилен. Вот и не верь после этого в "пятницу, 13-е"! Уже в воскресенье средний курс был 27,2 грн/доллар (+55 копеек за два дня). А с понедельника по пятницу, 20 марта, он вырос с 26,81 до 28,46 грн/доллар, то есть гривня ушла в пике, обесценившись на 1,65 грн/доллар. И это при том, что неделей раньше девальвация была еще больше – 1,7 грн/доллар. Итого – 3,15 грн/доллар. Причем за одни сутки, с 16 по 17 марта, курс доллара поднялся более чем на гривню, до средних 28,56 грн/доллар в продаже, но затем снизился до 28,46.

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Официальный курс НБУ сперва на гривню, затем почти на две гривни отставал от среднего курса продажи наличной валюты. Лишь к пятнице разрыв сократился до 66 копеек: регулятор установил курс 27,80 грн/доллар, курс продажи был 28,46, курс покупки 27,60. Кстати, спред (разница между курсами продажи и покупки), который 17 марта, в день наибольшего роста курса составлял более двух гривен (2,05 грн на каждом долларе), 20 марта уменьшился до 86 копеек. Что косвенно говорит о возможной стабилизации курса на новых "рубежах". На понедельник, 23 марта, Нацбанк понизил официальный курс на 6 копеек – до 27,74 грн/доллар, давая понять: стабильность достигнута, тренд удалось развернуть вниз.

Главные причины изменений

По словам Андрея Шевчишина, сбылись самые пессимистические его прогнозы: Нацбанку так и не удалось сдержать падение гривни, вызванное сочетанием ряда негативных факторов.

"Это и падение фондовых рынков, и прекращение аукционов по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), ибо в Минфине выяснили: интерес нерезидентов отсутствует, наоборот, они готовы продавать ОВГЗ, – говорит Андрей Шевчишин. Плюс 11 марта – платеж по ОВГЗ на 950 млн грн, 13 марта – выплата МВФ 407 млн долларов. Ну и дальнейшее распространение коронавируса, объявленный карантин, который вынудил население ажиотажно покупать валюту. В итоге курс продолжил пикировать".

Чтобы сдержать падение курса гривни, Нацбанк за 17 марта продал из золотовалютных резервов сразу 300 млн долларов, но этого оказалось мало, и регулятор продолжил интервенции.

"За неделю регулятор продал 1,2 млрд долларов для стабилизации курса гривни, но не достиг нужного эффекта, удалось лишь остановить дальнейший рост курса и откатить его на 10 копеек, – отметил Олег Пендзин. – Но главное – паника была спровоцирована отсутствием в условиях повышенного спроса достаточного количества наличной гривни, и этим тут же воспользовались валютные спекулянты, которые вздули курс. Нацбанк на минуточку "забыл", что из-за карантина отменены авиарейсы и не смог завезти столько "кэша", чтобы его хватило всем желающим".

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Это, кстати, признал и зампредправления НБУ Олег Чурий, пообещав, что ситуацию исправляют и в начале следующей недели комерческим банкам продадут столько наличной валюты, сколько они захотят.

Александр Охрименко отметил решительные действия регулятора, который начал оперативно исправлять собственные ошибки с отсутствием достаточного количества валюты и информировать об этом общественность.

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"Это к концу недели существенно снизило спрос на валюту, самые большие паникеры купили и успокоились, остальные решили воздержаться от вложения в доллары, видя, что курс остановился и начал откатываться", – отметил Охрименко.

Чего ожидать на будущей неделе

Андрей Шевчишин подтвердил свой недавний прогноз о том, что паника постепенно спадает, и рынок ищет точку равновесия.

"На начало следующей недели более вероятен прогноз, что рынок продолжит успокаиваться, особенно если в банках появится наличная валюта, как обещали в Нацбанке, – рассказал нам Андрей Шевчишин. – Но пока сложно говорить о тренде на всю неделю. Вероятнее всего, что курс наличной гривни будет колебаться в коридоре 27,5-28,5 грн/доллар".

Похожий прогноз дал и Александр Охрименко, заявивший, что вероятность, задержки курса на отметке максимум 28,5 грн/доллар намного выше, чем дальнейшая девальвация гривни.

Олег Пендзин оценивает ситуацию по-другому.

"Проданные НБУ на межбанке 1,2 млн долларов за три дня не смогли погасить спрос на валюту, – отметил Пендзин. – Поэтому если Нацбанк продаст еще вдвое больше валюты, чем он продал, можно говорить о достижении стабилизации курса на 28 грн/доллар".

Но эксперт отметил продолжающееся давление на курс такого непрогнозируемого фактора, как действия нерезидентов-держателей украинских ОВГЗ, которых у них на руках на сумму порядка 100 млрд гривен. Олег Пендзин надеется, что на следующей неделе нерезиденты не станут массово продавать ценные бумаги, хотя такая тенденция усиливается: облигации сейчас нерезиденты продают даже с существенным дисконтом к их номиналу.

Также эксперты говорят, что курс доллара ударит по ценам – больше всего подорожают лекарства.

Продавать или покупать валюту

Все эксперты советуют на следующей неделе взять паузу и не покупать, и не продавать доллары без особой надобности.

"Скупать валюту уже поздно, продавать еще рано, поэтому гражданам лучше всего пока воздержаться от любых обменных операций", – говорит Андрей Шевчишин.

Сдавать имеющуюся валюту без особой необходимости аналитики не советуют, только под конкретные немедленные траты в гривне.

"Покупать или продавать только в случае, если валюта или гривня нужны прямо сейчас, для расчетов, а не для накопления", – уточнил Александр Охрименко.

Но не всех украинцев волнует курс гривни, некоторым не нравятся новые гривневые монеты. Почему – смотрите в сюжете:

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