Сделать стартовой
26,04
29,41
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

Обвал курса доллара позволил НБУ пополнить резервы

4 июля, 14:13

Нацбанк активно покупает валюту на межбанковском рынке

Фото: AFP

Падение курса доллара в Украине продолжается, несмотря на то, что Национальный банк (НБУ) активно пополняет валютные резервы. Об этом рассказал финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

Он отметил, что за 3 июля Нацбанк приобрел на межбанковском валютном рынке 52 млн долларов. При этом спрос со стороны НБУ все равно не привел к тому, что предложение инвалюты резко упало. "Выброс" валюты на рынок обеспечили нерезиденты, которые приобретают облигации внутреннего займа (ОВГЗ) в гривне.

"Вчера (3 июля. – Ред.) Нацбанк выкупил 52 млн долларов в резервы. Но курс гривни продолжает укрепляться. <...> Чистый выкуп – 1,5 млрд долларов с начала года", - написал Демкив на своей странице в Facebook.

Чтобы увеличить график, нажмите на него. Данные: ICU
Чтобы увеличить график, нажмите на него. Данные: ICU

Читайте также

При этом, как подсчитали в Минфине, с начала 2019 года размещение ОВГЗ принесло бюджету 185,6 млрд гривен. 

Напомним, ранее эксперты рассказали сайту "Сегодня", почему доллар в Украине рекордно упал. По словам специалистов, сложившаяся на валютном рынке ситуация – это результат действия ряда факторов.

Также новости "Сегодня" выясняли, как возникшая из-за выборов пауза в сотрудничестве Украины и МВФ скажется на курсе доллара и ценах:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег доллар, Нацбанк, ОВГЗ, резервы, курс доллара, ЗВР, Демкив

Вы сейчас просматриваете новость " Обвал курса доллара позволил НБУ пополнить резервы". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда исчезнут из обращения купюры в 1 и 2 гривни: назван срок

Вчера, 06:06

Нацбанк прекратил выпуск этих банкнот в 2018 году

Поддельные гривни: какие купюры популярны у фальшивомонетчиков

2 июля, 20:05

В НБУ сообщили, что число поддельных гривневых банкнот незначительное

В Украине резко выросло число "системных" банков: НБУ обнародовал список

2 июля, 16:40

К системно важным финучреждениям выдвигаются повышенные требования

Нацбанк отменил сразу несколько ограничений для бизнеса

2 июля, 09:46

Регулятор убежден, что либерализация пойдет на пользу и украинским компаниям, и иностранным инвесторам

Когда орехи особенно необходимы в рационе: полезные свойства

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Диета №5: идеи блюд для здоровья печени

8 признаков того, что вы с мужчиной за которого стоит выйти замуж

10 самых красивых взрослых сыновей российских звезд

Финнов ужаснули методы тренировок российских гимнасток

Веские причины качать руки каждый день

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам

Последовал резкий ответ Плющенко Родниной

"Тюрьма ничему не научила". Кокорин сам себе роет могилу

Грустная судьба чудесных советских актрис

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий

Сегодня, 07:39

Эксперты говорят, сейчас самое время отменять режим ПСО, иначе зимой взлетят цены

Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

Вчера, 07:37

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Новые паспорта для украинцев: когда начнем получать безусловный доход от государства

Вчера, 07:19

У президента обещали младенцам процент от доходов страны. Эксперты: идея хороша, но трудновыполнима

Какой будет погода в июле: от шквалов и гроз до засухи

2 июля, 07:19

Синоптики обещают много жарких дней и температурные рекорды

Почему у женщины растет животик? 5 основных причин

Как стирать пуховик в стиральной машине

Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь