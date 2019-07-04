Обвал курса доллара позволил НБУ пополнить резервы

Нацбанк активно покупает валюту на межбанковском рынке

Фото: AFP

Падение курса доллара в Украине продолжается, несмотря на то, что Национальный банк (НБУ) активно пополняет валютные резервы. Об этом рассказал финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

Он отметил, что за 3 июля Нацбанк приобрел на межбанковском валютном рынке 52 млн долларов. При этом спрос со стороны НБУ все равно не привел к тому, что предложение инвалюты резко упало. "Выброс" валюты на рынок обеспечили нерезиденты, которые приобретают облигации внутреннего займа (ОВГЗ) в гривне.

"Вчера (3 июля. – Ред.) Нацбанк выкупил 52 млн долларов в резервы. Но курс гривни продолжает укрепляться. <...> Чистый выкуп – 1,5 млрд долларов с начала года", - написал Демкив на своей странице в Facebook.

Чтобы увеличить график, нажмите на него. Данные: ICU

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При этом, как подсчитали в Минфине, с начала 2019 года размещение ОВГЗ принесло бюджету 185,6 млрд гривен.

Напомним, ранее эксперты рассказали сайту "Сегодня", почему доллар в Украине рекордно упал. По словам специалистов, сложившаяся на валютном рынке ситуация – это результат действия ряда факторов.

Также новости "Сегодня" выясняли, как возникшая из-за выборов пауза в сотрудничестве Украины и МВФ скажется на курсе доллара и ценах:

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