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Осторожно, мошенники: украинцев предупредили о сомнительном инвестпроекте

8 мая, 14:30

Ксения Капустинская

Проект предлагает вкладывать деньги в инвестиционные сертификаты, а также продает ювелирную продукцию

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), которая уже называла 10 признаков фиктивности инвестиционного проекта, считает мошенническим проект B2B Jewelеry. Об этом сообщила пресс-служба нацкомиссии.

"НКЦБФР уже сообщила правоохранительные органы о нарушениях законодательства со стороны проекта B2B Jewelry и его социальной опасности", – говорится в сообщении.

Этот проект предлагает украинцам вкладывать деньги в инвестиционные сертификаты, а также продает ювелирную продукцию. В Нацкомисии отметили, что B2B Jewelеry предлагает сверхвысокие проценты инвестиционного дохода по сертификатам, которые не содержат реквизитов лица, которое их выдало. Кроме того, "B2B Jewelеry" не является названием конкретной компании, а потому отсутствуют ответственные за осуществление выплат инвесторам.

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"Инвестирование в подобные проекты создает значительные риски потери инвестированных средств для инвесторов. В связи с отсутствием идентификации и полномочия по установлению такой идентификации, НКЦБФР не может осуществить административные меры надлежащего реагирования по B2B Jewelеry", – добавили в нацкомиссии.

Напомним, во время карантина аферисты активизировались не только в финансовой сфере. Ранее мы рассказывали о том, что мошенники заполонили рынок аренды. О том, как не попасться на обман, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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инвестиции мошенничество мошенники НКЦБФР

Источник: Сегодня

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