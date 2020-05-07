Мошенники заполонили рынок аренды: как не попасться на обман

Как только в Украине объявили карантин, люди массово бросились искать жилье за городом – кто-то для того, чтобы купить, а кто-то в аренду, ведь самоизоляция на природе все же значительно комфортнее. И этим ажиотажем, очевидно, не могли не воспользоваться мошенники. Как избежать ловушки?

С начала карантина украинцы начали арендовать загородные дома. В сети появились тысячи объявлений. Но большинство из них размещают именно мошенники. В этом убедился Анатолий Лисовец, житель Броваров, который нашел интересное предложение и позвонил по указанному номеру.

"Он мне говорит: "Вы понимаете, там живут люди, я их не хочу беспокоить. Вот 27-го они съезжают, 28-го я приезжаю и можем посмотреть. Но поймите, что спрос большой, время такое, что за город все хотят, и я вам не гарантирую, что вы его получите, хотите – давайте предоплату".

Анатолий решил проверить местонахождение дома и хорошо сделал:

"Я объездил все, полностью все село, каждый домик. Я понимал, что на этой улице и параллельных улицах, и вообще в этом селе, такого дома нету".

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Псевдоарендодателей в сети пруд пруди, предостерегает риелтор Ирина Кечеджи. Заманивают низкой ценой, а дальше начинают давить:

"Торопят, говорят, что у них очереди на этот дом, и просят сбросить предоплату в размере задатка. Это самый распространенный способ, когда человек сбрасывает определенную сумму денег, и понятно, что все исчезают и контакты пропадают".

Если решили снять жилье, сначала познакомьтесь с его владельцем и проверьте бумаги, советует Ирина:

"Должны вы увидеть собственника, подписывать договор с собственником, посмотреть документы, подтверждающие право собственности на недвижимость. Убедиться, что это один собственник. Если собственника два, то от второго должна быть нотариально заверенная доверенность".

И ни в коем случае не давайте деньги вперед – предупреждает эксперт по безопасности Руслан Болгов. Особенно если не подписали договор.

"Ни в коем случае, никаких предоплат. По одной причине – рынок аренды жилья так не работает. Здесь вы идете на риск – вам могут предложить заплатить заранее, то есть сделать бронь. Это не есть правильно. Потому что вы можете попасть на мошенника, и люди исчезнут".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что после карантина украинцы начнут скупать квартиры. Эксперты рынка недвижимости уверены, что цены на жилье останутся прежними, а вот спрос может вырасти.

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