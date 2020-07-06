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Отставка главы НБУ сказалась на курсе доллара: прогноз на неделю

6 июля, 15:51

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

За неделю гривня заметно ослабла на всех сегментах рынка

За неделю курс доллара к гривне заметно повысился на всех сегментах валютного рынка на 1,4-1,8%. Так, официальный курс доллара вырос с 26,70 до 27,12 грн, спрос/предложение доллара на межбанке – с 26,70/26,72 до 27,17/27,20 грн, а средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках – с 26,56/26,77 до 26,93/27,22 грн. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"Падение гривни, очевидно, связано с отставкой главы НБУ Якова Смолия и опасений по поводу будущей независимости Нацбанка в проводимо денежно-кредитной политике. Примечательно, что несмотря на динамику рынка, НБУ остался на прошлой неделе чистым покупателем валюты", – объясняет эксперт.

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Так, 30 июня регулятор купил 169,8 млн долларов, а с 1 по 3 июля продал 150,9 млн долларов. Таким образом чистая
покупка за неделю составила 18,9 млн долларов. С начала года регулятор купил на чистой основе 940,9 млн долларов. Эта сумма пошла на увеличение валютных резервов.

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"На начавшейся неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,6-27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,3/27,7 грн", – отметил Иосуб.

Напомним, глава Нацбанка Украины Яков Смолий 1 июля написал заявление об увольнении. На следующий же день президент подал в парламент проект постановления об увольнении. 3 июня Верховная Рада согласилась уволить Смолия с должности главы НБУ.

О том, почему главный банкир Украины решил покинуть свой пост и о его заслугах в деле укрепления гривни, смотрите в сюжете "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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