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Отставка Гончарука сказалась на стоимости украинских облигаций

17 января, 11:04

Котировки евробондов пока что снизились не слишком заметно

/ Фото: isorepublic.com

Информация о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку, пока не слишком заметно сказалась на стоимости украинских ценных бумаг. Котировки еврооблигаций Украины немного снизились, однако это падение не перебило рост предыдущих дней.

"Рынки пока очень вяло отреагировали на заявление Гончарука об отставке. Есть небольшое падение цены украинских еврооблигаций, но малозаметное на фоне роста предыдущих дней", – прокомментировал на своей странице в Facebook финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

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Напомним, 17 января 2019 году премьер Алексей Гончарук подал в отставку. О том, что глава Кабинета министров подал заявление об увольнении с поста, он написал на своей странице в Facebook.

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Отставка Гончарука: все подробности, реакция политиков и экспертов

Причиной отставки стала история с появлением в СМИ аудиозаписей, якобы сделанных на заседаниях правительства, где обсуждалась экономическая политика и коммуникация с президентом Владимиром Зеленским. В ходе беседы голос человека, похожего на премьера, называет себя "полным профаном в экономике".

Ранее Алексей Гончарук комментировал публикацию этой записи и рассказывал, в каком случае его можно будет назвать профаном:

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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отставка рынки Украина евробонды еврооблигации Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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