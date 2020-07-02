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Отставка Смолия взвинтила безналичный курс доллара

2 июля, 11:20

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Американская валюта на межбанке подорожала до максимума с конца апреля

Доллар после умеренного роста в официальных курсах НБУ резко повысится на межбанковском валютном рынке Украины. Стоимость безналичной американской валюты на межбанке превысила психологическую отметку в 27 гривен впервые с конца апреля.

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Так, еще в 10 утра, когда торги фактически не стартовали, котировки по доллару подскочили до 27,11 гривни в покупке и до 27,14 гривни в продаже. Согласно данным портала minfin.com.ua, это на 25-26 копеек выше, чем курс на окончание вчерашних торгов.

"Котировки сразу поставили выше вчерашнего дня на фоне новостей о кадровых перестановках в НБУ. Дилеры ориентируют клиентов на очень широкий коридор по доллару на сегодня в пределах 26,90-27,30 гривен", - отметили аналитики.

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Курс евро на межбанке тоже заметно вырос. Котировки повысились на 38-39 копеек, до 30,56 – 30,59 грн/евро.

Напомним, глава Нацбанка Украины Яков Смолий 1 июля написал заявление об увольнении и подал его президенту Украины Владимиру Зеленскому. Смолий объяснил свое решение систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

При этом если Верховная Рада не поддержит отставку Смолия, ему придется занимать должность главы Нацбанка и в дальнейшем. Председатель комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев также заявлял, что информация относительно давления на Смолия со стороны Офиса президента "очень неоднозначная и требует проверки"

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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Источник: Сегодня

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