В Украине официально подорожали доллар и евро

На четверг, 2 июля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

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1 доллар США – 26,77 грн;

1 евро – 30 грн;

10 российских рублей – 3,76 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара повысился на девять копеек после снижения на копейку в предыдущий банковский день. А за неделю – с 24 июня по 1 июля – национальная валюта ослабла по отношению к американской уже на 12 копеек.

Курс евро при этом вырос сразу на 13 копеек после падения на восемь копеек в предыдущий банковский день. Евровалюта не удержалась ниже психологической отметки в 30 гривен. Стоимость 10 российских рублей повысилась на копейку.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В среду, 1 июля, доллар на межбанке подорожал на 17 копеек в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 26,86/26,88 грн (покупка/продажа). Евровалюта также выросла в цене на 27 копеек в покупке и 26 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 30,18/30,20 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, ранее рыночные аналитики объясняли, как изменится курс доллара до осени.Также новости "Сегодня" рассказывали, куда в нынешней курсовой ситуации можно вложить сбережения и сколько получится заработать:

Как сообщалось, изначально в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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