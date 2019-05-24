Курс доллара продолжил расти перед выходными

Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

На сегодня, 24 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,34 грн;

1 евро – 29,36 грн;

10 российских рублей – 4,08 грн.

По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара повысился еще на четыре копейки после роста на 19 копеек днем ранее. Впрочем, за неделю – с 17 мая – стоимость доллара не изменилась. Таким образом, курс "зеленого" вернулся к значениям семидневной давности.

Курс евро снизился на две копейки после роста на 24 копейки. Ранее на этой неделе курс евро побил рекорд дешевизны с 2017 года, после чего подорожал.

Стоимость 10 российских рублей практически не изменилась.

В четверг, 23 мая, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины вырос на 10 копеек в покупке и на восемь - продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,36/26,38 грн (покупка/продажа). Стоимость евровалюты установилась на отметках 29,35/29,37 грн, повысившись на три копейки в покупке и на одну - в продаже. Сегодняшние торги еще не начались.

Специалисты ранее предупредили, что обменники в Украине заполонили фальшивые доллары. О том, как распознать подделку, узнавайте из видеосюжета:

Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 28,7 грн/долл, а к концу 2020-го – 30 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам Фонда, опустится еще на 50 копеек, до 30,5 грн/долл. В 2022 году курс составит 31 грн/долл., в 2023 – 31,5 грн/долл. А к 2024 году темпы девальвации замедлятся, и курс составит на конец года 31,9 грн/долл.

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) ожидает в 2019 году курса гривни на уровне 28,2 грн за доллар, в 2020-м – 29 грн и в 2021- м – 29,8 грн за доллар. Такие данные содержатся в макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины.

В то же время Стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. В макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины содержатся такие данные: обменный курс гривни к доллару США в 2019 году составит 28,2 грн/долл., в 2020 году – 29,7 грн/долл., в 2021 году – 30,4 грн/долл.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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