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Почему в Украине рухнул евро: экономисты назвали причины

2 мая, 16:10

В последнее время на украинском валютном рынке наблюдался избыток инвалюты

Фото: Pixabay

По сравнению с 26 апреля, Национальный банк снизил курс евро на 12 копеек, определив курс на уровне 29,49 грн/ 1 евро. Это рекордное проседание евровалюты – последний раз так дешево она стоила в конце июня-2017, то есть год и 10 месяцев назад. Почему так происходит, "Сегодня" расспросили у экономистов.

Евро дешевеет на мировом рынке, в частности, из-за политики Федеральной резервной системы США, которая приводит к росту стоимости "зеленого", отмечает Александр Охрименко.

"В евросообществе учетная ставка – почти ноль. В США – 2,5%. Если Центробанк евроосообщества изменит ставку, ситуация поменяется", – считает эксперт.

По его словам, действует много факторов – как в США, так и в Европе. А потому курс евро сейчас трудно прогнозировать.

По мнению Владимира Ланового, на внутреннем рынке Украины наблюдался избыток валюты, а это временный фактор, который оказал влияние на курс.

"Дело в том, что по результатам первого квартала совершаются основные налоговые обязательства, в том числе экспортерами – они продавали валюту для того, чтобы получить гривню. Поэтому имел место избыток предложения иностранной валюты на внутреннем рынке", – сказало он.

Еще одним временным факторов, продолжил Лановой, были выборы президента: из-за рубежа для проведения кампании привлекались доллары и евро, считает эксперт.

По его словам, уже с мая спрос на инвалюту будет расти, что может привести к росту курса.

"Скоро начнется период, когда мы закупаем газ. Поетому спрос на валюту с мая вырастет", – отметил эксперт.

Однако такая ситуация не обязательно повлечет за собой девальвацию гривни – все зависит от политики НБУ, считает Лановой.

Напомним, ранее финансовые аналитики дали прогноз курса доллара на май. Кроме того, специалисты объяснили "Сегодня", что будет с ценами после выборов и как это связано с курсом доллара:


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Тег доллар, курс, гривня, курс гривни, евровалюта, прогноз курса гривни, евро

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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