Инвесторы скупают облигации в гривне: эксперты рассказали о "подводных камнях"

ОВГЗ в гривне становятся все популярнее, но существуют определенные риски

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Роль облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для финансирования госбюджета Украины значительно выросла. Благодаря этому инструменту за январь – июнь привлечено 185,6 млрд грн – эта сумма более чем в два раза выше показателя за соответствующий период прошлого года (84,1 млрд грн). Причем большой спрос демонстрируют именно нерезиденты – иностранные инвесторы: их портфель за шесть месяцев увеличился более чем в девять раз – с 6,3 млрд грн до 57,2 млрд грн.

Есть ли риски у такого спроса нерезидентов на долговые финансовые инструменты Минфина, сайт "Сегодня" расспросил у экспертов.

По мнению финансового аналитика Алексея Куща, угрозы популярности ОВГЗ большие, ведь, по словам эксперта, возвращать эти долги Украине будет трудно.

"Риски колоссальные, – говорит эксперт. – Если посмотрим на динамику вложений нерезидентов в ОВГЗ, мы увидим, что за последние 6 месяцев их инвестиции выросли в 10 раз – до 60 млрд грн, что эквивалентно 2 млрд евро".

Они исходят прежде всего из самого вида ОВГЗ – его срока – от 3 до 6 мес. и доходности в 20% годовых, говорит Кущ. И объясняет: короткий долг не позволяет проводить структурные реформы в экономике.

"Привлеченные Минфином короткие долги поступают на казначейский счет – в общий котел. Это доходы, с помощью которых Минфин в том числе выплачивает расходные статьи бюджета. А валюту, которую заводят нерезиденты, скупает Нацбанк, она поступает в золотовалютный резерв", – говорит он.

В то же время замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью "Интерфакс-Украина" отметил на этот счет, что вложения нерезидентов в ОВГЗ "уже выглядят долгосрочной стратегией", поскольку приобретают их на больший срок – до шести лет, а не месяцев.

С позитивной оценкой Нацбанке согласен и президент Инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак. По его словам без ОВГЗ тяжело было бы закрывать бюджетные "дыры", которые растут из-за пиковых выплат по госдолгу в 2019 году. К тому же, заимствования путем облигаций ограничено главной сметой страны

"Рисков нет, поскольку бюджет на 2019 год принят с дефицитом, – рассказывает Козак. – Эти чрезмерные расходы должны за счет чего-то финансироваться. Минфин, которое обеспечивает расходы, не печатает деньги. Это делает НБУ. Нацбанк не выкупает ОВГЗ, то есть не за счет эмиссии финансируется этот дефицит. Дефицит финансируется за счет продажи ОВГЗ – приходят инвесторы – украинские и иностранные и покупают эти ОВГЗ".

А вот беспокойство относительно выхода нерезидентов из ОВГЗ имеет место, говорит финансист. Козак прогнозирует дальнейший рост интереса к ОВГЗ, что дает возможность Минфину снижать доходность по бумагам, а значит – платить меньше за заем.

"На прошлой неделе сумма перевалила через 60 млрд грн, на этой неделе будет еще больше, – говорит он. – Если чрезмерный спрос, мы можем снижать ставку по таким бумагам – она и снижается, каждую неделю на несколько десятых процента доходность этих бумаг падает. На начало года она была около 20%, сегодня – 17 – 18% годовых".

При этом, продолжает финансист, важно, чтобы Нацбанк снизил учетную ставку: есть ожидания, что регулятор в ближайшие недели снизит ее до 16,5% и ценные бумаги для нашего бюджета будут еще дешевле.

При этом Кущ считает, что существует риск для курса гривни, которая в последнее время продемонстрировала колоссальное укрепление.

"Какое-то событие в виде очередного "черного лебедя" на мировых финансовых рынках или в виде политической дестабилизации в стране, может привести к тому, что стратегия жадности [иностранных инвесторов] сменится стратегией паники и они начнут массово сбрасывать портфель ОВГЗ на вторичном рынке – продавать по любой цене. Это обвалит гривню", – отметил Кущ.

Впрочем, по словам Козака, причин для беспокойства пока нет. Сумма долгов не критична, к тому же, если гривня и просядет из-за выхода нерезидентов, то к 28 грн/долл., что не будет иметь драматических последствий.

Напомним, в ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. "Сегодня" разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

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