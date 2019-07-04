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На сколько пополнился госбюджет Украины благодаря ОВГЗ: итоги

4 июля, 14:39

В Минфине отчитались о доходной части бюджета за шесть месяцев

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Размер привлеченных средств на финансирование государственного бюджета Украины от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) по итогам января-июня 2019 года составил 185,6 млрд грн, что более чем в два раза превышает показатель за соответствующий период прошлого года (84,1 млрд грн).

Об этом 4 июля информирует пресс-служба Министерства финансов, подводя итоги выполнения бюджета за первое полугодие.

"В этом году были выпущены ОВГЗ в гривне –120,2 млрд грн, в долларах – 2,2 млрд долл. и евро – 0,2 млрд евро", – сказано в сообщении.

При этом в Минфине отметили, что значительное увеличение вложений инвесторов в ОВГЗ, прежде всего, связано с активным участием нерезидентов, увеличивших свой портфель за шесть месяцев более чем в девять раз – с 6,3 млрд грн до 57,2 млрд грн.

По данным пресс-службы, этому способствовали макроэкономическая стабильность и присоединение Украины к сети международного центрального депозитария ценных бумаг Сlearstream.

Новости "Сегодня" сообщали, что Clearstream присоединил украинский рынок к своей сети 27 мая, он был подключен через счет, открытый в депозитарии Национального банка Украины. Подробнее читайте в статье "Украина зашла в Clearstream: как новшество отразится на курсе гривни".

На этой неделе Государственная казначейская служба сообщила, что госбюджет Украины за первое полугодие получил 506,82 млрд грн доходов, что на 26,56 млрд грн (5%) ниже планового показателя на этот период.

В ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. "Сегодня" разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

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Тег госбюджет, Минфин, ОВГЗ, государственный бюджет

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Источник:

Сегодня

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