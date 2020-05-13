Последний шанс заработать на курсе валют: эксперты прогнозируют скачок доллара

На фоне того, что долгожданное ослабление запретов, никак не изменило тот факт, что карантин заморозил валютный рынок, аналитики продолжают советовать не продавать, а покупать валюту. Все эксперты говорят, что на следующей неделе остается последний благоприятный шанс для приобретения долларов как средства накопления.

"Инфляционный тренд никуда не исчез, – повторяет член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – У бизнеса сохраняется отложенный спрос на валюту, который в полной мере начнет реализовываться, как только страна станет по-настоящему выходить из карантина. Например, откроется туристический сезон за рубеж и сразу вырастет спрос на валюту. Банки тут же поднимут курс. Поэтому тем, кто имеет гривневые излишки и хочет их конвертировать в доллары, самое время это сделать".

Подробнее о том, что происходит на валютном рынке Украины, читайте в материале: Куда пойдет курс доллара после ослабления карантина

Эксперты упомянули, что доллар может подорожать, если в этом году все же откроется туристический сезон. Тогда можно ожидать значительного спроса на валюту и даже ее дефицита. Как сейчас обстоят дела с турпоездками и чего ожидать дальше, смотрите в сюжете "Сегодня":

турист

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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