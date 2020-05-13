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Последний шанс заработать на курсе валют: эксперты прогнозируют скачок доллара

13 мая, 06:33

Александр Панченко , Екатерина Степаненко

У бизнеса сохраняется отложенный спрос на валюту, который скоро начнет реализовываться

На фоне того, что долгожданное ослабление запретов, никак не изменило тот факт, что карантин заморозил валютный рынок, аналитики продолжают советовать не продавать, а покупать валюту. Все эксперты говорят, что на следующей неделе остается последний благоприятный шанс для приобретения долларов как средства накопления.

"Инфляционный тренд никуда не исчез, – повторяет член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – У бизнеса сохраняется отложенный спрос на валюту, который в полной мере начнет реализовываться, как только страна станет по-настоящему выходить из карантина. Например, откроется туристический сезон за рубеж и сразу вырастет спрос на валюту. Банки тут же поднимут курс. Поэтому тем, кто имеет гривневые излишки и хочет их конвертировать в доллары, самое время это сделать".

Подробнее о том, что происходит на валютном рынке Украины, читайте в материале: Куда пойдет курс доллара после ослабления карантина

Эксперты упомянули, что доллар может подорожать, если в этом году все же откроется туристический сезон. Тогда можно ожидать значительного спроса на валюту и даже ее дефицита. Как сейчас обстоят дела с турпоездками и чего ожидать дальше, смотрите в сюжете "Сегодня":

турист

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Источник: Сегодня

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