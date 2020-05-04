Пружина сжимается до упора: эксперты рассказали, что будет с курсом валют до 11 мая

Эксперты прогнозируют еще одну неделю стабильности курса. Какие-то значительные его изменения возможны только после частичной отмены карантина, которую правительство намерено начать 11 мая.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин не ждет изменений курса на наступающей неделе.

"Низкая деловая активность, связанная с покупкой и продажей валюты на межбанковском рынке, сохранится, а это значит, что и на наличном рынке изменений курса практически не ожидается, – анализирует Олег Пендзин. – Поэтому курс наличной продажи останется в коридоре 27-27,5".

А вот президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко не исключает, что наличный доллар может еще подешеветь в продаже, дойдя в среднем до 27,10 гривни. При этом спред сохранится, то есть сдать его можно будет не дороже 26,85.

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Руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин говорит, что еще неделю нынешняя стабильная ситуация сохранится.

"Я не вижу каких-либо факторов для того, чтобы на следующей неделе были серьезные изменения, – уверен Шевчишин. – Рынок сейчас замер в ожидании отмены карантина. Даже нельзя сказать, что "пружина сжимается, и сразу после отмены карантина курс доллара резко пойдет вверх. Но девальвационные ожидания усиливаются, они проявятся, когда отменят карантин".

Подробнее о том, что происходит с курсом валют в Украине и как заработать на его скачках, читайте в материале:"Доллар замер в ожидании отмены карантина: каким будет курс на следующей неделе"

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