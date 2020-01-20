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Потребительские кредиты для населения: НБУ ввел новые требования к банкам

20 января, 11:44

Потребители финансовых услуг должны понимать все свои расходы на получение и обслуживание кредитов

Нацбанк

Нацбанк / Фото: НБУ

Национальный банк, который ранее ужесточил требования к рекламе банковских услуг, изменил подход, согласно которому банки будут рассчитывать стоимость потребительского кредита. Это сделано в связи с введением в действие 19 января 2020 года новых требований законодательства по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Теперь в стоимость потребительского кредита в зависимости от его вида и при наличии дополнительных и сопутствующих услуг третьих лиц банки будут включать стоимость страховых и налоговых платежей, сборов на обязательное государственное пенсионное страхование, стоимость услуг нотариусов, платежи за услуги государственных регистраторов, оценщиков и др.", – говорится в сообщении.

Как отмечается, цель этой нормы – раскрывать информацию о полной стоимости потребительских кредитов, чтобы потребители финансовых услуг понимали все свои расходы на получение и обслуживание таких кредитов.

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Ранее новости "Сегодня" также писали, что украинские банки завершили переход на международный стандарт счетов IBAN, который постепенно вводят в Украине с 5 августа 2019 года. Теперь номера счетов содержат 29 символов.

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Кроме того, НБУ разрешил банкам обслуживать украинцев по загранпаспортам. Подробнее – в нашем сюжете:

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НБУ банки кредиты

Источник: Сегодня

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