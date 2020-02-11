Поздравляем, вы выиграли приз: мошенники принялись рассылать "письма счастья" в SMS

Раньше такие сообщения приходили на электронную почту

"Вы выиграли квартиру в Киеве" – именно такие громкие SMS от мошенников поступают украинцам все чаще. Чтобы забрать обещанный приз, нужно лишь позвонить по указанным номерам. Можно ли на самом деле стать обладателем ценного приза – узнали новости "Сегодня".

Сообщение о выигрыше автомобиля поступило на телефон киевлянки Инны. Девушка сразу же набрала указанный номер.

"Мне женщина отвечает, мол да, действительно вы стали десятым счастливчиком, который выиграл автомобиль. Потому что вы пополняли свой мобильный через терминал самообслуживания", – рассказывает девушка

Но чтобы получить приз, сначала надо заплатить:

"Нужно было всего-навсего заплатить, буквально вот-вот, прямо сейчас перечислить на наш наличный счет, то есть мы вам в следующем сообщении вышлем номер карты… Вам нужно перечислить 1% от стоимости автомобиля".

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Похожее SMS поступило и Алексею. Ему вообще подарили большую компанию:

"Приходит SMS, на английском языке. Уважаемый, поздравляю, могу только тебе доверить свой бизнес на 27 миллионов. Напиши мне на e-mail. И телефон, в котором указано, что это откуда-то из Ямайки".

Это мошеннические схемы, – отмечает эксперт по безопасности. Посылать деньги и сообщать данные паспорта и банковских карточек нельзя ни в коем случае.

Сергей Кириленко – эксперт по безопасности:

"Если вы даже выиграли приз, то с вами должны связаться юридический или маркетинговый отдел конкретной компании. Сообщить вам, например, о налогах, которые обязаны вы будете заплатить если вы получаете этот приз. Но никаких личных переводов средств компаниям, которые могут разыгрывать, вы делать не будете".

И обязательно спрашивайте адрес офиса, где можно забрать приз. Если такой назвать не могут, кладите трубку.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что треть населения Украины пострадала от действий интернет-мошенников. Большинство из жертв получали мошеннические сообщения, а почти каждый десятый опрошенный говорит о перенаправлении на поддельные веб-сайты с запросом личной информации.

А еще мы выяснили, почему мы поддаемся на уловки, хотя прекрасно знаем, о том, что на наши данные идет охота. И почему телефонные мошенники в Украине процветают до сих пор.

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