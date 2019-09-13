ПриватБанк национализировали в интересах Украины – Порошенко

Пятый президент Украины дал комментарий журналистам после допроса в ГБР

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Национализация ПриватБанка происходила в интересах государства и 20 миллионов вкладчиков банка, – считает Петр Порошенко.

Об этом пятый президент Украины сказал после допроса в Государственном бюро расследований.

"Национализация была элементом защиты от грабительских действий, которые высасывали из страны огромную сумму денег. Но почему-то ГБР и другие правоохранительные органы этим заниматься не хотят. Мы ничего не боимся", – заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщалось, ранее Кабмин обжаловал тоже отмену национализации ПриватБанка. Апелляционная жалоба подана на решение Окружного административного суда Киева.

Вслед за Кабмином НБУ обжаловал решение суда об отмене национализации ПриватБанка. В Нацбанке уверены, что судьи приняли неверное решение.

Напомним, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд города Киева постановил, что процедура вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства нарушала нормы действующего законодательства. Решение суда предусматривает, что национализация банка должна быть отменена. При этом НБУ и Минфин не согласны с решением суда.

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