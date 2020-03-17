Экономика Украины подготовлена к кризису: масштабы незаконных операций сократились

Экономика Украины более подготовлена к кризису, чем это было в 2007 и в 2014 году. Такое заявление сделалзаместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

"Банковский сектор полностью очищен, ликвидный и хорошо капитализирован. Нет незаконных операций в тех масштабах, которые были в прежние годы", – сказал он.

Также представитель НБУ напомнил, что дефицит платежного баланса в 2013 году составлял почти 10% ВВП, а по итогам прошлого года – всего 0,5%.

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Чурий высказал ожидания, что влияние связанного с коронавирусом кризиса на платежный баланс Украины будет скорее условно позитивным, поскольку страна будет платить значительно меньше за импорт в результате снижения мировых цен на энергоносители, при этом цены на товары украинского экспорта снизились не так существенно.

В то же время Чурий допустил негативный эффект предстоящего кризиса для экономического роста.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что эксперты Goldman Sachs и Morgan Stanley считают, что пандемия коронавируса уже спровоцировала мировую рецессию. Они пересмотрели прогнозы о том, что замедления мировой экономики удастся избежать.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что Украина легко преодолеет тяготы экономического кризиса. По крайней мере, новый экономический кризис Украина встретит в лучшем состоянии, чем в 2008 году.

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