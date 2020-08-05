Проценты по депозитам падают, но украинцы несут деньги в банки

Несмотря на рекордно низкую учетную ставку и, соотвественно, падающую доходность по депозитам, количество вкладов населения и бизнеса в украинских банках во втором квартале 2020 года продолжило расти. Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ).

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В частности, гривневые средства бизнеса на счетах в банках выросли на 9% за квартал (+24,6% год к году). Гривневые вклады населения выросли на 10,9% (+24,1% г/г) преимущественно за счет вкладов до востребования.

"Такой прирост положительно контрастирует с кризисами прошлых лет, когда вкладчики активно забирали средства из банков", - отметили в НБУ.

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В Нацбанке уточнили, что ставки по гривневым депозитам населения продолжили падать и составили на конец июня в среднем 9,6%, а на конец июля – уже 9%.

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"Это способствует снижению стоимости кредитов в национальной валюте. Стоимость валютных депозитов и кредитов продолжает находиться на низких уровнях. Благодаря укреплению гривны уровень долларизации депозитов во втором квартале снизился на 3.8 п.п. до 40,7%", – добавили в НБУ.

Напомним, ранее эксперты отмечали, что снижение учетной ставки НБУ может привести к росту курса доллара в Украине.

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