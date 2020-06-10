Доллар и МВФ: эксперт объяснил влияние и дал прогнозы

Ситуация на валютном рынке Украины теперь больше зависит от НБУ, считает аналитик

Доллар после роста в официальных курсах НБУ 10 июня на межбанковском валютном рынке Украины находится на уровне 26,64 гривни. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Участники рынка не спешат открывать торги, предпочитая посмотреть на движение рынка и выбрать наилучший момент. При этом долгожданное одобрение советом управляющих МВФ новой программы поддержки Украины практически не оказывает влияния на рынок, так как это событие уже заложено в курс", – объяснил Шевчишин.

Он напомнил, что в ближайшие время Киев получит первый транш от МВФ, но экономические прогнозы для Украины остаются неутешительными. В МВФ, в частности, предупредили, что новая программа поддержки Украины связана с большим риском и неопределенностью, и по мере восстановления экономики после кризиса понадобится ужесточение бюджетной политики

"После получения транша МВФ Украина также ожидает поступления средств от Еврокомиссии и Всемирного банка. Тем не менее, определяющим для валютного рынка будет решение НБУ по процентной ставке. После опубликованных данных Укрстата по майской инфляции в 0,3%, сформированной за счет падения цен на энергоносители, НБУ имеет все весомые аргументы для снижения учетной ставки. Перспективу снижения ставки также зафиксировал Минфин, разместив трехмесячные и шестимесячные ОВГЗ с доходностью ниже 10%. Понижение учетной ставки даст дополнительную ликвидность рынку и это может надавать на гривню. Вероятно, в ближайшее время гривня будет торговаться в диапазоне 26,5-26,8 грн/долл.", – считает Шевчишин.

Напомним, ранее рыночные аналитики объяснили, что будет с курсом доллара после получения Украиной транша МВФ.

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Новая программа сотрудничества Украины и МВФ stand-by рассчитана на 18 месяцев. Общая сумма кредитования составляет около 5 млрд долларов и будет выплачена четырьмя траншами. Первый транш в размере 2,1 млрд долларов поступит в Украину уже в ближайшее время, и будет полностью потрачен на компенсацию дефицита бюджета.

Подробнее о программе рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль эксклюзивно в студии "Украина 24":

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