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"Прочность есть": Нацбанк отчитался о ситуации на валютном рынке

16 апреля, 17:41

Ксения Капустинская

Чтобы пройти коронакризис с наименьшими потерями, Украине понадобится поддержка

Национальный банк Украины (НБУ), который продолжает покупать и продавать валюту для сглаживания колебаний курса, отмечает исчезновение панических настроений на валютном рынке. Об этом заявила заявила замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

"Валютный рынок. Психологические настроения сменились экономическими расчетами. По итогам двух недель апреля Национальный банк выкупил в резервы около полумиллиарда долларов США, и наши резервы составляют 25 млрд долларов. Это почти уровень начала года. То есть у нас хватает запаса прочности, чтобы достойно и уверенно пройти через испытания, связанные с карантином и борьбой с пандемией. Прочность есть. Но чтобы мы прошли с наименьшими потерями, нам крайне важна поддержка наших международных партнеров, в первую очередь, Международного валютного фонда", – заявила Рожкова.

Напомним, официальный курс доллара в Украине на 17 апреля установлен на уровне 27,20 гривни. Американская валюта вернулась к снижению курса после двух дней роста. При этом за неделю гривня окрепла по отношению к "зеленому" на шесть копеек.

Ранее директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен также подтвердил прогресс в переговорах с Украиной о новой программе расширенного финансирования (EFF). Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что размер первого транша МВФ может составить 1,7-2 млрд долларов, а размер кредитного соглашения между МВФ и Украиной должен вырасти с 5,5 млрд до 8 млрд долларов.

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НБУ курс гривни курс доллара ЗВР международные резервы валютный рынок

Источник: Сегодня

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