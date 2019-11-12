Продажа гособлигаций значительно пополнила бюджет: Минфин понизил ставки

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 12 ноября привлекло в государственный бюджет почти 10,9 млрд грн. Об этом сообщается на странице министерства в Facebook.
Поступления распределились так:
- шестимесячные – 264 млн грн;
- 12-месячные– 524 млн грн;
- трехлетние – 2,6 млрд грн;
- двухлетние ОВГЗ в долларах – 304,8 млн долларов, или почти 7,5 млрд грн.
"Впервые за последние два месяца инвесторы также имели возможность приобрести государственные облигации, номинированные в долларах США", – говорится в сообщении.
При этом Минфин снизил средневзвешенные ставки по ОВГЗ. Причина – "высокий спрос на государственные облигации и эффективная политика Министерства финансов по управлению государственным долгом".
По итогам сегодняшних аукционов ставки доходности составили:
- по шестимесячным ОВГЗ – 14,1% (снижение на 125 базисных пунктов);
- по 12-месячным ОВГЗ – 13,74% (снижение на 26 б. п.);
- по трехлетним ОВГЗ – 13,07% (снижение на 199 б. п.);
- по двухлетним ОВГЗ в долларах – 4,02% (снижение на 148 б. п.).
Новости "Сегодня" писали, что в начале октября гривня перестала укрепляться, и курс доллара в Украине рванул вверх. Тренд изменился из-за ослабления притока валюты от нерезидентов в ОВГЗ.
Однако в ноябре гривня снова начала расти, а объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины превысил показатель в 100 млрд грн. С начала года он увеличился почти в 16 раз.
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