Продажа гособлигаций значительно пополнила бюджет: Минфин понизил ставки

Министерство финансов после двухмесячного перерыва разместило двухлетние ОВГЗ в долларах

/ Фото: пресс-центр НБУ

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 12 ноября привлекло в государственный бюджет почти 10,9 млрд грн. Об этом сообщается на странице министерства в Facebook.

Поступления распределились так:

шестимесячные – 264 млн грн;

12-месячные– 524 млн грн;

трехлетние – 2,6 млрд грн;

двухлетние ОВГЗ в долларах – 304,8 млн долларов, или почти 7,5 млрд грн.

"Впервые за последние два месяца инвесторы также имели возможность приобрести государственные облигации, номинированные в долларах США", – говорится в сообщении.

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При этом Минфин снизил средневзвешенные ставки по ОВГЗ. Причина – "высокий спрос на государственные облигации и эффективная политика Министерства финансов по управлению государственным долгом".

По итогам сегодняшних аукционов ставки доходности составили:

по шестимесячным ОВГЗ – 14,1% (снижение на 125 базисных пунктов);

по 12-месячным ОВГЗ – 13,74% (снижение на 26 б. п.);

по трехлетним ОВГЗ – 13,07% (снижение на 199 б. п.);

по двухлетним ОВГЗ в долларах – 4,02% (снижение на 148 б. п.).

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него В тренде Цена на газ в ноябре выросла: к чему готовиться украинцам

Новости "Сегодня" писали, что в начале октября гривня перестала укрепляться, и курс доллара в Украине рванул вверх. Тренд изменился из-за ослабления притока валюты от нерезидентов в ОВГЗ.

Однако в ноябре гривня снова начала расти, а объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины превысил показатель в 100 млрд грн. С начала года он увеличился почти в 16 раз.

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