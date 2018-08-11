Разные валюты и точный расчет: эксперт объяснил, как сохранить сбережения в кризис

Из-за роста курса доллара, который уже спровоцировал повышение цен на бензин, финансисты советуют украинцам в нестабильный период диверсифицировать свои сбережения, то есть хранить деньги в разных валютах.

По словам старшего аналитика ГК Forex Club Андрея Шевчишина, при грамотном подходе такая тактика позволит не только сохранить нажитое, но и немного заработать.

"Для валютного рынка за последние годы сформировался достаточно четкий сезонный тренд, который можно использовать для заработка внутри года. Например, когда гривня укрепляется в первой половине года, можно хранить сбережения в гривне, а в середине года покупать валюту и размещать ее на депозите. Впрочем, необходимо четко понимать доходность этой операции. Если доходность по гривневому депозиту соизмерима с доходностью валютного депозита с учетом девальвации, операция такого обмена будет нецелесообразна. К примеру, по гривневому депозиту за 6 месяцев можно заработать 7,5%, по валютному – 2,3%. Если, за ближайшие 6 месяцев девальвация гривни не превысит как минимум 5,7% (т.е. ваш заработок от конвертации и валютного депозита составит 8%, что на 0,5% выше, чем гривневого), проводить конвертацию гривны в доллар не имеет смысла", – подсказывает Шевчишин.

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Также эксперт советует пользоваться разными финансовыми инструментами.

"Денежным сбережениям нужно давать работать: банковский депозит, и ОВГЗ и инвестиции на фондовых площадках. При этом самыми безопасными являются ОВГЗ и депозит, рисковыми – инвестиции на фондовых площадках, но и потенциальная доходность на рынке акций значительно выше", – отмечает Шевчишин.

Он уточняет, что "на руках" должно остаться гривни на три месяца расходов (почти как покрытие золотовалютными резервами трехмесячного чистого импорта). В таком случае, не возникнет сложностей при непредвиденных обстоятельствах и расходах. Остальные сбережения необходимо диверсифицировать.

Подробнее о том, как не потерять сбережения из-за девальвации, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Гривня дешевеет: как подготовиться к подорожанию доллара".

К слову, ранее журналисты "Сегодня" узнали, как заработать на государственных облигациях: