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Рекорд за рекордом: доллар в Украине обвалился до минимума с 2016 года

8 июля, 16:28

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 9 июля; за неделю гривня укрепилась на 61 копейку

Фото: REUTERS/Gary Cameron
Фото: REUTERS/Gary Cameron.

Безналичный курс доллара в Украине не смог повысится даже на фоне активной покупки валюты Национальным банком Украины (НБУ) Так, на вторник, 9 июля, регулятор установил такой официальный курс доллара США к гривне:

08.0709.07Изменение
1 доллар США25,71 грн25,6 грн - 0,11

Таким образом, по сравнению со значениями 8 июля, курс доллара опустился еще на 11 копеек после снижения на 16. За неделю - со 2 по 9 июля – доллар подешевел уже на 61 копейку.

Так дешево "зеленый" не стоил с 1 декабря 2016 года, то есть два с половиной года тому назад. 

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Ранее новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер – в сюжете наших журналистов:


  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно"индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины. 

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Тег доллар, курс, гривня, курс гривни, курс доллара, минимум, курс НБУ

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