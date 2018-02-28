Решение споров с банками без суда: зачем украинцам финансовый омбудсмен

Законопроект о финансовом омбудсмене украинский парламент можеть рассмотреть уже на этой неделе – что он готовит украинцам и банкам

Судебное разбирательство споров с банками часто оказывается слишком долгим, а иногда и слишком дорогим для украинцев, которые, к тому же, не спешат доверять судебной системе страны. В Раде отмечают, что около 45% украинцев вообще не знают, куда обращаться в случае возникновения конфликтных ситуаций с финансовыми учреждениями.

Как отметил в комментарии "Сегодня" исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, в Украине очень актуальна проблема тотального недоверия между всеми участниками рынка финансовых услуг.

"Почему есть проблемы на финансовом рынке – потому что банки не доверяют клиентам, клиенты не доверяют банкам, банки не доверяют друг другу, у всех игроков на этом поле есть сомнение, что Национальный банк Украины проводит правильную, адекватную монетарную политику, есть абсолютно высокий уровень недоверия к экономическим шагам, которые предпринимаются исполнительной властью, и к экономическим решениям и законам, которые принимает Верховная Рада", – рассказал Олег Устенко.

При этом отсутствие альтернативы судам в решении споров между гражданами и финучреждениями предлагают исправить в законопроекте, поданном в Верховную Раду 22 февраля. Так, проект закона "Об учреждении финансового омбудсмена" (№ 8055) сейчас изучают в парламентских комитетах, а рассмотрение законопроекта в сессионном зале Рады может быть уже 1 марта. По мнению авторов документа, законопроект призван внедрить механизм внесудебного решения споров, которые возникают у потребителей финансовых услуг с их поставщиками.

Зачем Украине финансовый омбудсмен

Предполагается, что новый закон позволит эффективно заполнить нишу правовой защиты украинцев, которые пострадали от действий банков или других финансовых учреждений – причем вне рамок судебной системы.

Инициаторы законопроекта (среди которых – представители парламентского Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности) считают, что внедрение в Украине такой практики позволит помогать украинцам решать споры с банками и, в конечном счете, восстановить доверие граждан к финансовому рынку страны.

В частности, финансовый омбудсмен сможет помочь и в том, чтобы убедить банк реструктуризировать кредит – отметим, что доля неработающих кредитов все еще остается достаточно высокой в банковской системе Украины.

Законопроект предполагает, что такая структура, как Учреждение финансового омбудсмена, будет "максимально способствовать примирению потребителей с поставщиками финансовых услуг на всех стадиях разрешения спора".

Кроме того, Учреждение будет консультировать украинцев и оказывать им правовую помощь в подготовке документов и сборе доказательств. Такая структура внесудебного разрешения споров с финучреждениями также позволит разгрузить судебную систему, взяв на себя споры, сумма которых не превышает определенный порог.

Как будет работать финансовый омбудсмен

Учреждение финансового омбудсмена сможет разбирать споры, которые касаются нарушения прав потребителей при получении финансовых услуг. Так, в Учреждение сможет обратиться потребитель, который считает, что финансовая услуга была предоставлена ему некачественно, или же ему незаконно отказали в финуслуге.

Под действие закона подпадут банки и другие учреждения, которые предоставляют финансовые услуги. При этом нормы закона предусматривают, что Учреждение сможет разбирать и споры, в которых фигурируют иностранные поставщики финуслуг – если эти услуги предоставлены на территории Украины, в том числе через интернет.

За что возьмутся, а за что – нет. В проекте закона указано, что спор будет принят к рассмотрению только в том случае, если потребитель обратился в соответствующее финучреждение и получил либо не удовлетворяющий его ответ, либо отказ, либо был проигнорирован финучреждением.

При этом Учреждение финансового омбудсмена не будет браться за рассмотрение споров, которые уже рассматривает суд. Также Учреждение прекратит рассматривать спор, если в процессе потребитель обратится по данному спорному вопросу в суд.

Вместе с тем, в проекте закона указано, что финансовый омбудсмен не сможет помочь в споре с обанкротившимся или неплатежеспособным банком. Так, ответчиком в рассмотрении спора финансовым омбудсменом не может выступать финучреждение, которое уже отнесли к категории неплатежеспособных, или по которому открыто судебное производство по делу о банкротстве.

Цена вопроса. Учреждение финансового омбудсмена сможет рассматривать лишь споры, сумма которых не превышает 100 размеров минимальной заработной платы, то есть, на данный момент, 372 300 грн.

Инициаторы законопроекта считают, что такое ограничение позволит разгрузить судебную систему. С другой стороны, таким образом предполагается защитить Учреждение от использования его для решения крупных и сложных споров, которые должны рассматриваться в судах.

Услуги финансового омбудсмена не будут бесплатными – с обратившегося в Учреждение потребителя будет взиматься сбор за рассмотрение спора. Авторы законопроекта обещают, что этот сбор будет "довольно незначительным по сравнению с существующими судебными сборами".

Так, предполагается установить размер сбора за рассмотрение в 5% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц – то есть 5% от 1762 грн (на данный момент – в правительстве уже пообещали, что прожиточный минимум в Украине будет расти). Таким образом, сейчас сбор за рассмотрение составил бы 88,1 грн.

Сколько времени займет. В законопроекте указано, что общий срок рассмотрения спора не может превышать 90 календарных дней.

Так, Учреждение не может рассматривать обращение потребителя финуслуг дольше, чем 30 календарных дней. При этом общий срок рассмотрения споров финансовым омбудсменом не может превышать 60 календарных дней с даты регистрации заявления потребителя.

Вместе с тем, в сложных случаях общий срок рассмотрения споров может быть продлен, но не более, чем на 30 дней.

Как работает решение спора. Решение финансового омбудсмена или уполномоченного лица становится обязательным после его "полного и безусловного акцепта (принятия) потребителем финансовых услуг".

При этом решение финансового омбудсмена является обязательным для поставщика финансовых услуг, однако может быть обжаловано в суде – но не в целом, а по отдельным пунктам и в течение 30 дней со дня принятия такого решения.

Олег Устенко отметил, что последняя норма выглядит спорной и, возможно, в нее будут вноситься изменения в процессе работы над законопроектом в Раде.

Из чего состоит Учреждение финомбудсмена

В законопроекте предлагается такая структура Учреждения финансового омбудсмена:

наблюдательный совет , в состав которого войдут представители организаций защиты прав потребителей, объединений, представляющих интересы поставщиков финансовых услуг, а также регуляторов рынка;

, в состав которого войдут представители организаций защиты прав потребителей, объединений, представляющих интересы поставщиков финансовых услуг, а также регуляторов рынка; финансовый омбудсмен , в полномочия которого будет входить рассмотрение обращений и споров потребителей и вынесения решений. Финансовый омбудсмен будет избираться набсоветом учреждения сроком на четыре года с возможностью переизбрания на следующие сроки;

, в полномочия которого будет входить рассмотрение обращений и споров потребителей и вынесения решений. Финансовый омбудсмен будет избираться набсоветом учреждения сроком на четыре года с возможностью переизбрания на следующие сроки; сотрудники Учреждения, в том числе уполномоченные лица, ответственные за рассмотрение обращений и разрешение споров, а также за обеспечение деятельности учреждения

Кто может стать финансовым омбудсменом. Кресло финомбудсмена может занять тот, у кого есть:

высшее образование в области экономики, финансов или права;

безупречная деловая репутация;

опыт профессиональной деятельности в сфере права или на рынках финансовых услуг не менее десяти лет.

При этом в проекте закона указано, что, кроме обычных требований относительно дееспособности и отсутствия психических или хронических заболеваний, которые помешают работе, не может быть финансовым омбудсменом человек, который привлекался к ответственности по "коррупционным" статьям – но только за последние пять лет.

В законопроекте закреплено, что финансовый омбудсмен для обеспечения непредвзятости должен прекратить любое свое участие в любом бизнесе – хотя и может заниматься научной, творческой либо преподавательской деятельностью.

Кто оплатит работу омбудсмена

Согласно документу, финансирование деятельности Учреждения будет осуществляться за счет взносов, которые будут платить поставщики финансовых услуг, а также сборов за рассмотрение спора (последние, напомним, на данный момент составили бы 88,1 грн за спор).

Размер ежемесячных взносов для поставщиков финуслуг будет устанавливать набсовет учреждения. При этом первый взнос для них не должен превысить половину размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года, в котором этот взнос платится – то есть 881 грн в 2018 году.

Кроме того, будут установлены и периодические взносы – начиная со второго года деятельности финансового омбудсмена. Авторы законопроекта считают, что периодические взносы должны быть дифференцированными, то есть учитывать такие параметры, как:

вид деятельности поставщика финуслуг;

размер его активов и обязательств по операциям с физическими лицами;

количество жалоб, поданных потребителями финуслуг на соответствующую категорию поставщиков финансовых услуг или на определенного поставщика финансовых услуг за определенный период времени.

Относительно последнего критерия отметим, что в законе не уточняется, должно ли будет платить финучреждение больше или меньше, если на него поступает много жалоб.

При этом неуплата взносов может дорого обойтись финучреждению: так, за пропуск более двух периодических взносов в течение трех месяцев регулятор может применить, как указано в проекте закона, "меры воздействия". Например, приостановить действие соответствующей лицензии поставщика финансовых услуг.

Какие перспективы у финомбудсмена

Как указано в пояснительной записке, к законопроекту, "создание эффективного режима защиты потребителей является одним из ключевых элементов построения развитого финансового рынка, основой для увеличения объема кредитования, роста экономики в целом и благосостояния граждан в частности".

Проект по созданию Учреждения финансового омбудсмена в Украине – безусловно позитивный, отметил исполнительный директор Международного фонда Блейзера. По его словам, с учетом кризиса доверия как на финансовом рынке, так и к судебной системе Украины, стране действительно может помочь институция, которая займется досудебным разрешением споров.

"Понятно, что при фактически полном отсутствии доверия (между всеми участниками рынка финуслуг – Ред.) всерьез считать, что отдельно взятый закон о финансовом омбудсмене вдруг изменит ситуацию – как минимум, просто наивно", – отметил Олег Устенко.

Вместе с тем, сопутствующей проблемой создания новой структуры, по мнению эксперта, является и коррупция. Олег Устенко высказал мнение, что законопроект не предлагает решение глобальных проблем, например, активизации кредитования в стране, но может привнести в украинские реалии позитивную практику досудебного решения споров о финансовых услугах.

"Принципиально ситуацию введением финансового омбудсмена не решить, доверие тоже не вернуть, и кредитование одним этим решением не возобновить. Наивно думать, что вдруг изменится вся система: [оживет] кредитование, легче будет возвращать долги банкам, а их потенциальным клиентам легче будет понимать, какой банк – более надежный, а какой – менее надежный. Но то, что однозначно позитивно – это возможность в досудебном порядке разрешать спор", – резюмировал Олег Устенко.

Международная практика

Подобный механизм внесудебного разрешения споров между банками и гражданами уже работает в 24 из 28 странах ЕС, а также во многих других странах мира, отметили авторы законопроекта в пояснительной записке к документу.

Как говорится в комментарии пресс-службы Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), обнародованном на сайте Ассоциации, механизм разрешения подобных споров относительно финансовых услуг за рамками судебной системы разрабатывался с учетом требований Директивы Евросоюза 2013/11/ЕС, которые для стран-членов являются обязательными с 1 января 2016 года.

Так, согласно сообщению на сайте НАБУ, органы досудебного урегулирования споров между финансовыми учреждениями и потребителями успешно функционируют в 40 странах мира, например:

в Армении, Австралии, Великобритании и Нидерландах финансовый омбудсмен является единым для всего финансового сектора

в Бельгии, Канаде, Италии, Польши, Швейцарии – это отдельный орган для одного или более сегментов финансового рынка

в Дании и Швеции финомбудсмен представлен в форме комитета по делам защиты прав потребителей

на Мальте и в Испании - в качестве департамента жалоб в составе финансового регулятора

в Латвии и Литве эта институция функционирует в рамках государственного органа по защите прав потребителей.

По данным Ассоциации, всего в странах ЕС успешно функционируют более 50 подходов к внесудебному урегулированию споров в сфере финуслуг.