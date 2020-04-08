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Риски сохраняются: эксперт озвучил прогноз курса доллара в Украине

8 апреля, 11:07

Ксения Капустинская

Ситуация на валютном рынке остается напряженной, считает специалист

Доллар после снижения в официальных курсах НБУ на межбанковском валютном рынке Украины 8 апреля торгуется на отметке 27,14 гривни. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

По словам эксперта, такая динамика наблюдается на фоне того, что международные резервы к 1 апреля составили почти 25 млрд долларов, снизившись к уровням начала года. По итогам января они достигли уровня 26,3 млрд долларов, в феврале – выросли до 26,6 млрд. В марте Украина потратила на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте 1,124 млрд долларов.

"Девальвационные риски для гривни сохраняются, поэтому ситуация на рынке остается напряженной. Приток экспортной выручки в страну продолжается сужаться, что формирует расширение дефицита торгового баланса. При этом перспективы для агросектора ухудшаются в связи с неблагоприятными погодными факторами для озимых и яровых культур. Помимо этого, нерезиденты продолжают выходить из украинских гривневых бумаг, формируя спрос на валюту. Вероятно, в ближайшее время на рынке сохранится волатильность, а снижение курса к отметке 27 гривен за доллар будет сигналом к покупке валюты", – прогнозирует Шевчишин.

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Напомним, ранее эксперты объяснили, сколько будет стоить доллар в апреле, а также назвали причины начавшегося укрепления гривни. Также новости "Сегодня" разбирались, почему из украинских банков исчезла иностранная наличность:

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар межбанк ОВГЗ курс гривни курс доллара ЗВР Андрей Шевчишин прогноз курса доллара

Источник: Сегодня

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