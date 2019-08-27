Рекордный рост ВВП несет риски: эксперт назвал главный вызов для нового правительства

/ Фото: пресс-центр НБУ

По итогам второго квартала 2019 года реальный ВВП Украины вырос на 4,6%, побив рекорд с 2016 года. В связи с этим компания Aberdeen Asset Management PLC, которая обладает крупным пакетом украинских бондов, выразила сожаление о досрочном избавлении компании от варрантов, привязанных к росту ВВП.

Именно ВВП-варранты, которые Украина выпустила в 2015 году в рамках реструктуризации долга, затмевают радость от роста экономики на 3% и выше. Ведь тогда Украине придется заплатить проценты от роста. Это соглашение – вызов для нового правительства, убежден экономический эксперт Борис Кушнирук.

"То есть мы получили дисконтирование 20% наших долгов, но при этом заложили норму, которая дает чрезвычайно высокую доходность по этим облигациям. Поэтому это несправедливо", – сказал он.

Экономист отмечает: рекордный рост ВВП, полученный во ІІ квартале всего лишь отражает влияние агросектора на нашу сырьевую экономику и не договорит о качественном прогрессе.

"Рост ВВП я связываю с тем, что аграрии начали раньше собирать урожай. Если в прошлом году это был июль и по итогам ІІ квартала был низкий показатель. То в этом году урожай начали собирать в средине июня, следовательно показатель ВВП во ІІ квартале был выше, чем по итогам прошлого года", – объяснил он.

Следовательно, по итогам ІІІ квартала получим 1-1,5% роста, прогнозирует экономист. Но учитывая, что ВВП-варранты – "долгосрочная история", уже новое правительство должно начать переговоры с кредиторами.

"Очевидно, нам придется вести переговоры о пересмотре этого соглашения. Оно по большому счету было заключено в крайне неблагоприятных для Украины условиях. И мы можем, в т.ч. через суд, требовать, чтоб это было воспринято как принятие решения под давлением негативных обстоятельств", – считает Кушнирук.

Судебные институции, продолжает он, могут посчитать, что кредиторы воспользовались ситуацией и принять нашу сторону.

"Это вызов для этой команды, иначе они не будут ничего выигрывать от стараний обеспечить рост выше 3%", – резюмирует собеседник.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский уверен, что ежегодные темпы роста ВВП Украины достигнут 5-7%через пять лет. Об этом глава государства заявил во время визита в Турцию.

Напомним, рост реального ВВП Украины в 2018 году составил 3,3%, продемонстрировав ускорение третий год подряд. При этом Национальный банк Украины (НБУ) повысил прогноз темпов экономического роста страны в 2019 году с 2,5% до 3%, а в 2020 году – с 2,9% до 3,2%.

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