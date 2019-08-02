Рубль ушел в пике: новые санкции обвалили российскую валюту

Введение Белым домом против России второго пакета санкций, связанных с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, обрушило рубль.
Днем 2 августа, после объявления о решении США, стоимость российской валюты упала до 65,23 рублей за доллар – на 87 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Помимо того, евро в России подорожал до 72,43 руб., что на 1,095 рубля больше, чем днем ранее.
По итогам индексной сессии Московской биржи Центробанк РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 80,83 копейки, до 64,6423 руб., и увеличил курс евро на 1,235 рубля, до 71,7077 руб.
Напомним, что 2 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, предполагающий введение санкций в отношении России за нарушение закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года. Таким образом, он получил Минфину и Госдепу США всячески препятствовать предоставлению любой ссуды, финансовой или технической помощи России со стороны международных финансовых учреждений. Это также запретили делать и всем американским банкам.
Позже источники в Белом доме сообщили СМИ, что решение о введении второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей" было принято, потому что Москва не предоставила по требованию США гарантий в сфере нераспространения химического оружия.
Первый пакет санкций был введен почти ровно год назад – в августе 2018 года. Подробнее об этом вы можете узнать в видеосюжете:
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