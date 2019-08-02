В день введения Белым домом второго пакета санкций по "делу Скрипаля" в России взлетела стоимость доллара и евро

/ Фото: AFP

Рубль ушел в пике: новые санкции обвалили российскую валюту https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F 2019-08-02T18:33:00+03:00 Финансы В день введения Белым домом второго пакета санкций по "делу Скрипаля" в России взлетела стоимость доллара и евро

Введение Белым домом против России второго пакета санкций, связанных с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, обрушило рубль.

Днем 2 августа, после объявления о решении США, стоимость российской валюты упала до 65,23 рублей за доллар – на 87 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Помимо того, евро в России подорожал до 72,43 руб., что на 1,095 рубля больше, чем днем ранее.

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По итогам индексной сессии Московской биржи Центробанк РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 80,83 копейки, до 64,6423 руб., и увеличил курс евро на 1,235 рубля, до 71,7077 руб.

Курс доллара в России. Фото: источник: сайт Московской биржи

Напомним, что 2 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, предполагающий введение санкций в отношении России за нарушение закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года. Таким образом, он получил Минфину и Госдепу США всячески препятствовать предоставлению любой ссуды, финансовой или технической помощи России со стороны международных финансовых учреждений. Это также запретили делать и всем американским банкам.

Позже источники в Белом доме сообщили СМИ, что решение о введении второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей" было принято, потому что Москва не предоставила по требованию США гарантий в сфере нераспространения химического оружия.

Первый пакет санкций был введен почти ровно год назад – в августе 2018 года. Подробнее об этом вы можете узнать в видеосюжете:

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