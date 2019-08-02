Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,35
27,98

Трамп ввел второй пакет санкций против России из-за отравления Скрипалей – СМИ

Сегодня, 08:38

Введение санкций за применение Россией химического оружия закреплено в законодательстве США

/ Фото: AFP

Трамп ввел второй пакет санкций против России из-за отравления Скрипалей – СМИ https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF США Введение санкций за применение Россией химического оружия закреплено в законодательстве США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго этапа санкций против России из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом "Новичок" в британском Солсбери. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на двух американских чиновников.

"Президент Дональд Трамп подписал исполнительное распоряжение о введении санкций против России за использование химического оружия во время нападения в 2018 году на российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь", - говорится в сообщении.

Ранее в комитете Палаты представителей США по иностранным делам призвали президента США Дональда Трампа перейти ко второму этапу санкций против России за инцидент с применением нервно-паралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери. Об этом Трампа попросили в совместном письме глава комитета, демократ Элиот Энгел и старший республиканец в этом комитете Майкл Маккол.

Реклама

В письме конгрессмены заявляют о своей обеспокоенности тем, что санкции против России не были введены так, как того требует американское законодательство. Они отмечают, что с момента атаки прошло более года, а второй раунд санкций против России так и не был введен.

Напомним, что в августе прошлого года Госдеп США уже ввел санкции в отношении России за несоблюдение Закона США о контроле над химическим и биологическим оружием (CBW Act) в связи с обвинениями в причастности Москвы к покушению на Скрипалей.

В тренде
"Скорая" на футбольном поле: матч Лиги Европы остановили на 25 минут из-за травмы арбитра
Арбитра с поля забирала "скорая". Фото: кадр из трансляции

Позже, как мы уже писали, Госдеп заявил о дополнительные санкциях в отношении России, поскольку Москва не предоставила обоснованных гарантий, что не будет использовать химическое оружие после произошедшего в Солсбери.

Напомним, ранее журналисты определили местонахождение Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – они утверждают, что россияне живут на юге Англии под наблюдением врачей.

Как сообщалось, британская прокуратура возлагает ответственность за отравление на оперативников ГРУ Анатолия Чепигу (известного также как "Руслан Боширов") и Александра Мишкина ("Александр Петров").

Ранее сообщалось, что дом в британском Солсбери, в котором находится квартира пережившего покушение ГРУ бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля, демонтируют. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

США Трамп санкции Солсбери

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Украинцев ошарашили, назван город, который «заменит» Киев
Украинцев ошарашили, назван город, который «заменит» Киев
Мать душегуба Даши Лукьяненко ошарашила правдой о сыне
Мать душегуба Даши Лукьяненко ошарашила правдой о сыне
Муж утонувшей Ники Никоновой рассказал о том, что произошло
Муж утонувшей Ники Никоновой рассказал о том, что произошло
Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
У украинцев за долги будут забирать квартиры: к чему готовиться
У украинцев за долги будут забирать квартиры: к чему готовиться

Популярные статьи

Facebook и Google под прицелом: США начали проверку интернет-гигантов
Facebook и Google под прицелом: США начали проверку интернет-гигантовБизнес
Зеленский по телефону поговорил с Трампом
Зеленский по телефону поговорил с ТрампомПолитика
Чалый рассказал, как в США относятся к президенству Зеленского
Чалый рассказал, как в США относятся к президенству ЗеленскогоПолитика
Санкції США влучать
Санкції США влучать "в яблучко" "Північного потоку – 2"Экономика
В Венесуэле заявили о готовности к
В Венесуэле заявили о готовности к "абсолютной" войне с СШАДругие страны

Новости партнеров

10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
15 красавиц российского кино
15 красавиц российского кино
Срочно нужна настольная плита? У нас финальная распродажа
Срочно нужна настольная плита? У нас финальная распродажа
Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР
Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР
Скоро жизнь украинцев круто изменится: новые пенсии и минималка
Скоро жизнь украинцев круто изменится: новые пенсии и минималка