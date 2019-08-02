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Трамп ввел второй пакет санкций против России из-за отравления Скрипалей – СМИ https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF 2019-08-02T08:38:00+03:00 США Введение санкций за применение Россией химического оружия закреплено в законодательстве США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго этапа санкций против России из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом "Новичок" в британском Солсбери. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на двух американских чиновников.

"Президент Дональд Трамп подписал исполнительное распоряжение о введении санкций против России за использование химического оружия во время нападения в 2018 году на российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь", - говорится в сообщении.

Ранее в комитете Палаты представителей США по иностранным делам призвали президента США Дональда Трампа перейти ко второму этапу санкций против России за инцидент с применением нервно-паралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери. Об этом Трампа попросили в совместном письме глава комитета, демократ Элиот Энгел и старший республиканец в этом комитете Майкл Маккол.

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В письме конгрессмены заявляют о своей обеспокоенности тем, что санкции против России не были введены так, как того требует американское законодательство. Они отмечают, что с момента атаки прошло более года, а второй раунд санкций против России так и не был введен.

Напомним, что в августе прошлого года Госдеп США уже ввел санкции в отношении России за несоблюдение Закона США о контроле над химическим и биологическим оружием (CBW Act) в связи с обвинениями в причастности Москвы к покушению на Скрипалей.

Позже, как мы уже писали, Госдеп заявил о дополнительные санкциях в отношении России, поскольку Москва не предоставила обоснованных гарантий, что не будет использовать химическое оружие после произошедшего в Солсбери.

Напомним, ранее журналисты определили местонахождение Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – они утверждают, что россияне живут на юге Англии под наблюдением врачей.

Как сообщалось, британская прокуратура возлагает ответственность за отравление на оперативников ГРУ Анатолия Чепигу (известного также как "Руслан Боширов") и Александра Мишкина ("Александр Петров").

Ранее сообщалось, что дом в британском Солсбери, в котором находится квартира пережившего покушение ГРУ бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля, демонтируют.

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