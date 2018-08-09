Санкции США ударили по российским компаниям

В РФ на фоне новостей о введении осенью-2018 новых санкций США обвалился финансовый рынок.

Индекс "Московской биржи" (МБ) после начала торгов 9 августа упал на 0,67%. Накануне, 8 августа, показатель уже снизился на 0,39%. Индекс РТС рухнул с начала торгов уже на 2,72%.

В частности, 9 августа уже подешевели акции крупнейшего российского финучреждения – Сбербанка – на 3,47%. Среди лидеров падения также находится компания олигарха Олега Дерипски "Русал" ("минус" 3,56%) и банк ВТБ ("минус" 3,67%).

Сильнее всего упали акции "Аэрофлота" – на 6,71%.

График: moex.com

Курс доллара на "Московской бирже" поднялся до 66,24 руб. Напомним, российский рубль обвалился до минимумов с 2016 года. Курс евро впервые за три месяца, с 3 мая, поднялся выше 76 рублей и достиг отметки 76,26 руб./евро.

Предыдущий обвал рубля также был связан с американскими санкциями.

Как известно, Госдеп США планирует ввести новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Госдепе отметили, что санкции вступят в силу "примерно 22 августа". В рамках этих санкций в ближайшие пару недель будет введен запрет на поставку России продукции двойного назначения.

Кроме того, по данным американских СМИ, власти США намерены ввести второй, "более болезненный" пакет санкций против РФ осенью 2018 года, если не получат "убедительных гарантий" того, что российская сторона впредь не будет применять химоружие.