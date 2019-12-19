Что влияет на курс доллара: шесть основных факторов

Курс может провалиться даже до 27 грн за доллар

Фото: flickr.com

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Гривня сильно укрепилась и продолжает крепчать, несмотря на прогнозы экспертов о ее ослаблении к концу 2019 года. С начала года она ревальвировала на 15%.

Специалисты выделили шесть основных факторов, способных существенно (на 10% и более, то есть на 2,5-3 грн) изменить курс гривни в ту или иную сторону. Их значение непостоянно, но потенциал влияния каждого фактора в итоге ненамного отличается от значений, приведенных ниже.

Прежде всего это Национальный банк – оценочно 30% влияния на курс, далее идут трудовые мигранты – 25%. Кстати, такая причина, как валютные поступления трудовых мигрантов, – относительно новая, ее значение усилилось за последние два года и будет оставаться весомым в обозримом будущем. На третьей позиции – выпуск государственных ценных бумаг (ОВГЗ), номинированных в гривне – 20%.

Влияние экспортеров и импортеров на курс гривни оценивается в 15%, наконец МВФ и другие внешние факторы вроде финпомощи Украине и стойкости доллара, "стоят" 5%. Столько же оценивается и фактор влияния на курс населения, скупающего и продающего наличную валюту.

"Все эти факторы находятся в постоянном динамическом равновесии, и если какой-либо начинает увеличиваться, это может сдвинуть курс гривни в ту или иную сторону, – разъяснил нам руководитель отдела аналитики ГК "Forex club" Андрей Шевчишин. – Государственные гривневые ценные бумаги (ОВГЗ), трудовые мигранты, соотношение экспорта и импорта, это одна часть, сейчас они укрепляют гривню. Им противостоит Нацбанк, который не должен допускать чрезмерного усиления или ослабления нацвалюты. На данный момент на рынок больше всего влияют ОВГЗ, это так называемая "золотая акция", которая склонила чашу весов в пользу укрепления гривни".

Но, по прогнозу Андрея Шевчишина уже через месяц тренд изменится на противоположный: гривня начет дешеветь. По его оценке, курс к концу января будет в коридоре 26-27 грн/$.

А вот почему, несмотря на укрепление гривни, дорожают украинские продукты, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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