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Скидки на AliExpress: украинцы тратили по 436 гривен за день

13 ноября, 12:04

11 ноября на китайской онлайн-площадке для шопинга состоялась масштабная распродажа

/ Фото: Getty Images

В "День холостяка" на AliExpress клиенты ПриватБанка оплатили товаров на 13,1 млн долларов, несмотря на масштабный сбой в работе банка в этот день. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

Всего было проведено 740 тысяч транзакций. В гривневом эквиваленте их сумма составила 323 млн гривен без учета офлайновых операций. То есть в среднем за одну операцию украинцы тратили примерно по 436 гривен.

Для сравнения, 11 ноября 2017 года клиенты ПриватБанка сделали на AliExpress 517 тысяч покупок на сумму чуть более 9 млн долларов.

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В целом лишь за полторы минуты после полуночи 11 ноября 2019 покупатели со всего мира приобрели китайских товаров почти на 1,5 млрд долларов.

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Напомним, ранее "Укрпочта" сообщала, что Украина стала второй в мире по росту числа заказов на AliExpress. С начала года количество украинских заказов на этой торговой площадке выросло уже на 70%. При этом сейчас украинцы 10-е в списке основных покупателей китайских товаров на AliExpress.

Ранее новости "Сегодня" также узнали о преимуществах и недостатках китайского онлайн-шопинга. Подробнее об этом смотрите в нашем сюжете:

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Источник: Сегодня

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