Сколько получил госбюджет от размещения облигаций: озвучен портфель иностранных инвесторов

Размер привлеченных средств на финансирование государственного бюджета Украины от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) по итогам января-июля 2019 года составил 255,3 млрд грн, тогда как за первые шесть месяцев – 185,6 млрд грн.
Об этом сегодня, 5 августа, информирует пресс-служба Министерства финансов, подводя итоги выполнения бюджета за семь месяцев.
"Привлечено 255,3 млрд грн: номинированы в гривне ОВГЗ на сумму 164,1 млрд грн, номинированы в иностранной валюте на сумму 3,2 млрд долларов и 0,2 млрд евро", – сказано в сообщении.
При этом, по данным Минфина, значительное увеличение вложений инвесторов в ОВГЗ прежде всего связано с активным участием нерезидентов, которые увеличили свой портфель за семь месяцев в 13,6 раза – с 6,3 млрд грн до 86,4 млрд грн.
"[Этому] способствовали макроэкономическая стабильность, взвешенная фискальная и монетарная политики и присоединение Украины к сети международного центрального депозитария ценных бумаг Сlearstream", – добавили в пресс-службе.
Новости "Сегодня" сообщали, что Clearstream присоединил украинский рынок к своей сети 27 мая, он был подключен через счет, открытый в депозитарии Национального банка Украины. Подробнее читайте в материале "Украина зашла в Clearstream: как новшество отразится на курсе гривни".
В ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. Мы разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:
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