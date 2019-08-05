В Минфине отчитались об итогах выполнения бюджета за семь месяцев

/ Фото: Pixabay

Сколько получил госбюджет от размещения облигаций: озвучен портфель иностранных инвесторов https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%20%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B7 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%20%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B7 2019-08-05T16:07:00+03:00 Финансы В Минфине отчитались об итогах выполнения бюджета за семь месяцев

Размер привлеченных средств на финансирование государственного бюджета Украины от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) по итогам января-июля 2019 года составил 255,3 млрд грн, тогда как за первые шесть месяцев – 185,6 млрд грн.

Об этом сегодня, 5 августа, информирует пресс-служба Министерства финансов, подводя итоги выполнения бюджета за семь месяцев.

"Привлечено 255,3 млрд грн: номинированы в гривне ОВГЗ на сумму 164,1 млрд грн, номинированы в иностранной валюте на сумму 3,2 млрд долларов и 0,2 млрд евро", – сказано в сообщении.

Реклама

При этом, по данным Минфина, значительное увеличение вложений инвесторов в ОВГЗ прежде всего связано с активным участием нерезидентов, которые увеличили свой портфель за семь месяцев в 13,6 раза – с 6,3 млрд грн до 86,4 млрд грн.

"[Этому] способствовали макроэкономическая стабильность, взвешенная фискальная и монетарная политики и присоединение Украины к сети международного центрального депозитария ценных бумаг Сlearstream", – добавили в пресс-службе.

Новости "Сегодня" сообщали, что Clearstream присоединил украинский рынок к своей сети 27 мая, он был подключен через счет, открытый в депозитарии Национального банка Украины. Подробнее читайте в материале "Украина зашла в Clearstream: как новшество отразится на курсе гривни".

В ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. Мы разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама