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Сколько получили вкладчики лопнувших банков в Украине: названа сумма

12 ноября, 16:21

Данные за октябрь опубликовал Фонд гарантирования вкладов физлиц

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Общая сумма денег, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), по состоянию на 1 ноября составила 89,7 млрд гривен. Только за октябрь вкладчикам выплатили 55 млн гривен.

Об этом во вторник, 12 ноября, информирует пресс-служба фонда, ранее сообщившая о продаже активов трех банков-банкротов за самую высокую цену в истории торгов ФГВФЛ.

По данным фонда, в Украине к ноябрю в стадии ликвидации находились 67 банков. При этом 28 банков уже ликвидированы.

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Общая сумма средств, которые аккумулированы фондом, составила 10,1 млрд гривен. Поступления от регулярного сбора за 10 месяцев достигли 3,6 млрд гривен.

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Новости "Сегодня" писали, что в 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.

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банки выплаты ликвидация ФГВФЛ

Источник: Сегодня

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