Сколько получили вкладчики лопнувших банков в Украине: названа сумма

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Общая сумма денег, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), по состоянию на 1 ноября составила 89,7 млрд гривен. Только за октябрь вкладчикам выплатили 55 млн гривен.

Об этом во вторник, 12 ноября, информирует пресс-служба фонда, ранее сообщившая о продаже активов трех банков-банкротов за самую высокую цену в истории торгов ФГВФЛ.

По данным фонда, в Украине к ноябрю в стадии ликвидации находились 67 банков. При этом 28 банков уже ликвидированы.

Реклама

Общая сумма средств, которые аккумулированы фондом, составила 10,1 млрд гривен. Поступления от регулярного сбора за 10 месяцев достигли 3,6 млрд гривен.

В тренде Политика и шантаж: Украина готовится к остановке транзита газа из России

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него

Новости "Сегодня" писали, что в 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама