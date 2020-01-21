Смертельный вирус из Китая может обрушить фондовый рынок

/ Фото: Reuters

Известие о смертельном вирусе в Китае негативно отразилось на фондовых рынках. Так, индекс MSCI World Index, отражающий ситуацию на мировом фондовом рынке, снизился на 0,4%.

"Я не эксперт по пандемиям, но вы можете посмотреть на предыдущие примеры, такие как вспышка атипичной пневмонии, которая также произошла из Азии... Я думаю, что рынок может бояться чего-то подобного", – сказал глава стратегии по развивающимся рынкам в TD Securities в Лондоне Кристиан Маджио.

Наибольшее падение котировок зафиксировали на азиатских рынках. В частности, гонконгский индекс Hang Seng опустился на 2,8%, индекс Shanghai blue chips – на 1,7%, японский Nikkei потерял 0,9%.

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Кроме того, снизились котировки на американском рынке. Фьючерсы американских E-Mini на S&P 500 подешевели на 0,5%.

Упали и европейские индексы. В частности, STOXX 600 опустился на 0,7%.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что за последние несколько дней в Китае от неизвестного вируса умерли шесть человек. Это новый коронавирус, который передается воздушно-капельным путем, для него еще нет вакцины и лечения. Врачи только снимают симптомы, чтобы облегчить болезнь.

Из-за вспышки болезни Всемирная организация здравоохранения созвала срочное заседание.

Чем грозит новый вирус и что, если он доберется до Украины, разбирался сайт "Сегодня".

Видео: Reuters

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