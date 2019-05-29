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Стало известно, какая сумма поступила на счета ликвидируемых банков в Украине

29 мая, 06:06

Фонд гарантирования вкладов физлиц отчитался о четырех месяцах 2019 года

Фото: пресс-центр НБУ

На счета ликвидируемых банков по итогам января-апреля 2019 года поступило почти 3,3 млрд грн. Об этом информирует пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Согласно сообщению, более 2,9 млрд грн поступило от реализации активов, еще 305,7 млн грн – погашения кредитов, 45 млн грн – аренды имущества, а 15,2 млн грн – погашения ценных бумаг.

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При этом, по данным Фонда, в апреле на счета ликвидируемых банков поступило 951,7 млн грн, 89,5% которых – от продажи активов.

Поступления на счета ликвидируемых банков Украины. Инфографика: ФГВФЛ
Поступления на счета ликвидируемых банков Украины. Инфографика: ФГВФЛ

Напомним, в 2018 году завершилась ликвидация первых четырех банков, которые были переданы в управление ФГВФЛ, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка. В мае 2019 года Фонд продлил ликвидацию трех финансовых учреждений – Кредитпромбанка, Энергобанка и Диамантбанка.

Общая сумма выплаченных гарантированных средств по состоянию на 1 мая 2019 года составила 89,4 млрд гривен. Только за апрель было выплачено 45 млн гривен.

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Тег банки, ликвидация, ФГВФЛ

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