Стало известно, сколько НБУ выпустил банкнот и монет

Регулятор подвел итоги работы Банкнотно-монетного двора за 25 лет

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Банкнотно-монетный двор (БМД) Национального банка Украины (НБУ) с 1994 года изготовил почти 25 млрд банкнот гривни и 11 млрд разменных и оборотных монет. Об этом заявил генеральный директор БМД Владимир Баглай, информирует пресс-служба регулятора.

Предприятие, которое выпускает украинские деньги, было основано ровно 25 лет назад – 1 октября 1994 года.

По словам Баглая, сейчас БМД на 100% обеспечивает потребности Украины в изготовлении собственной денежной единицы: банкнот, разменных, оборотных и памятных монет.

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Он отметил, что Украина наладила полный цикл изготовления денег: от разработки дизайна и производства защищенной бумаги до упаковки готовых банкнот и монет.

"На производстве используются самые современные технологии, применяются высокие стандарты и инновационный подход в изготовлении продукции, внедрен высокотехнологичный автоматизированный контроль за качеством продукции. Изготовление всех красок для печати гривни, рецептура которых является государственной тайной, БМД осуществляет самостоятельно из швейцарской сырья", – говорится в сообщении НБУ.

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В пресс-службе добавили, что технологические возможности БМД полностью соответствуют международным стандартам.

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