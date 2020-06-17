Сумму возмещения для депозитов хотят увеличить в четыре раза: план Минфина

В Украине планируют повысить гарантированную сумму возмещения для депозитов с 200 тысяч гривен до 800 тысяч гривен. Речь об этом идет в стратегии действий Министерства финансов до 2023 года, проект которой ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Повысить гарантированную сумму вкладов планируют к 2022 году, говорится в материалах Минфина.

Кроме того, ведомство инициирует стратегию для государственных банков – Ощадбанка, ПриватБанка, Укргазбанка и Укрэксимбанка. В качестве цели такой стратегии указано "обеспечение их деятельности как стабильных и прибыльных учреждений". Прибыльность, по плану Минфина, должна составлять 20%.

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"На очереди – реформирование государственного банковского сектора. Уменьшим в два раза объемы неработающих кредитов. Будем возвращать доверие людей к банкам. Один из шагов – повысить размер гарантированной суммы возмещения вкладов физических лиц в 800 тыс. гривен", - добавил министр финансов Сергей Марченко в своей авторской колонке, которую приводит пресс-служба Кабмина.

Напомним, ранее в Национальном банке сообщили, что отток депозитов из украинских банков закончился. Вкладчики забирали свои сбережения в начале карантина, но долго это не продлилось. А эксперты заметили, что украинцы научились копить даже при минимальных зарплатах:

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