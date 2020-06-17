Українська
$ 26,74
30,24
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Сумму возмещения для депозитов хотят увеличить в четыре раза: план Минфина

17 июня, 11:54

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Ведомство собирается реформировать банковский сектор

В Украине планируют повысить гарантированную сумму возмещения для депозитов с 200 тысяч гривен до 800 тысяч гривен. Речь об этом идет в стратегии действий Министерства финансов до 2023 года, проект которой ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Повысить гарантированную сумму вкладов планируют к 2022 году, говорится в материалах Минфина.

Кроме того, ведомство инициирует стратегию для государственных банков – Ощадбанка, ПриватБанка, Укргазбанка и Укрэксимбанка. В качестве цели такой стратегии указано "обеспечение их деятельности как стабильных и прибыльных учреждений". Прибыльность, по плану Минфина, должна составлять 20%.

Реклама

В тренде
Нефть дешевеет: инвесторы испугались новой вспышки коронавируса

"На очереди – реформирование государственного банковского сектора. Уменьшим в два раза объемы неработающих кредитов. Будем возвращать доверие людей к банкам. Один из шагов – повысить размер гарантированной суммы возмещения вкладов физических лиц в 800 тыс. гривен", - добавил министр финансов Сергей Марченко в своей авторской колонке, которую приводит пресс-служба Кабмина.

Напомним, ранее в Национальном банке сообщили, что отток депозитов из украинских банков закончился. Вкладчики забирали свои сбережения в начале карантина, но долго это не продлилось. А эксперты заметили, что украинцы научились копить даже при минимальных зарплатах:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вклады банки депозиты Минфин стратегия ФГВФЛ сумма гарантирование вкладов

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пенсионная революция: украинцы будут получать две или три пенсии вместо одной
Пенсионная революция: украинцы будут получать две или три пенсии вместо однойФинансы
10 кредитных соглашений, но ни одно не выполнено: что нужно знать о сотрудничестве Украины с МВФ
10 кредитных соглашений, но ни одно не выполнено: что нужно знать о сотрудничестве Украины с МВФЭкономика
Отключение России от SWIFT: в США предложили новые санкции
Отключение России от SWIFT: в США предложили новые санкцииФинансы
Депозиты идут ко дну: куда вложить деньги и сколько можно заработать
Депозиты идут ко дну: куда вложить деньги и сколько можно заработатьФинансы
В Нацбанке показали лучшую монету года: фото
В Нацбанке показали лучшую монету года: фотоФинансы
Меморандум с МВФ: введет ли Украина ограничение на покупку валюты
Меморандум с МВФ: введет ли Украина ограничение на покупку валютыФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять