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"Тонкий рынок": эксперт спрогнозировал курс доллара в Украине

6 апреля, 11:06

Ксения Капустинская

Даже небольшие перекосы спроса и предложения могут существенно повлиять на курс

Доллар после снижения в официальных курсах НБУ на межбанковском валютном рынке Украины 6 апреля откатился к уровню 27,29 гривни. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Валютный рынок сейчас "тонкий". Ликвидность снизилась, что приводит к повышенным колебаниям. Поэтому даже небольшие перекосы спроса и предложения могут существенно повлиять на курс", – предупреждает эксперт.

По его словам, над рынком "висит" новый макроэкономический прогноз, предполагающий средний бюджетный ориентир курса на уровне 29,5 гривни за доллар.

"Несмотря на то, что это курс для учета бюджетных платежей и поступлений, он предполагает однозначную перспективу девальвации гривни с текущих уровней. Вероятно, в ближайшей перспективе курс гривне откатится в зону 27,25 гривни за доллар, после чего получит поддержку покупателей. НБУ будет активно выкупать валюту в резервы, что позволит вернуть курс к отметке 27,5 гривни за доллар", – считает Шевчишин.

В тренде
"Тонкий рынок": эксперт спрогнозировал курс доллара в Украине

Аналитик также напомнил, что 3 апреля НБУ купил 150 млн долларов на межбанковском валютном рынке. Кроме того, Международный валютный фонд приветствовал поддержку в первом чтении парламентом закона о банковском регулировании и ожидает его окончательного принятия.

Напомним, ранее эксперты объяснили, сколько будет стоить доллар в апреле, а также назвали причины начавшегося укрепления гривни.

Также новости "Сегодня" разбирались, почему из украинских банков исчезла иностранная наличность:

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доллар НБУ курс межбанк курс доллара МВФ валютный рынок Андрей Шевчишин прогноз курса доллара

Источник: Сегодня

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