Фото: REUTERS/Jason Lee

Торговая война Китая и США: мировые рынки замерли в ожидании переговоров https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%20%D1%81%D1%88%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D1%8E%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D1%81%D1%88%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%20%D1%81%D1%88%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D1%8E%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D1%81%D1%88%D0%B0 2019-07-29T13:29:00+03:00 Финансы Инвесторы также обратили внимание на корпоративную отчетность

Мировые фондовые рынки в понедельник, 29 июля, выглядят неоднозначно в ожидании торговых переговоров между США и Китаем, проведение которых запланировано на 30-31 июля. К такому выводу пришли аналитики Forex Club.

Так, основные американские фондовые индексы по итогам прошлой недели выросли в пределах 1% после публикации данных по ВВП США – рост этого показателя во втором квартале 2019 года составил 2,1%, тогда как на рынке ожидали роста лишь на 1,8%.

Кроме того, инвесторы обратили внимание корпоративную отчетность. Чистая прибыль Alphabet Inc. в первом полугодии выросла на 32%, а компании Twitter Inc. – в восемь раз.

Реклама

Читайте также: Tesla терпит убытки: акции компании обвалились, а Илон Маск потерял миллионы долларов

А вот азиатские биржи в понедельник закрылись ростом до 1,8% по основным индексам перед очередными переговорами между США и Китаем по вопросам торговли.

Европейские индексы не показывают единой динамики, лучше остальных смотрится британский FSTE 100 на новостях о сделках Just Eat и Лондонской фондовой биржи, а также на фоне ослабления британского фунта.

Как известно, решение о возобновлении переговоров Китая и США было достигнуто на встрече американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита G20. Трамп тогда пообещал, что не будет вводить тарифы на китайские товары стоимостью 300 млрд долларов, а также смягчил ограничения на деятельность китайской компании Huawei.

При этом стороны уже ввели серьезные торговые ограничения в отношении друг друга. Так, с 10 мая США повысили пошлины в отношении китайских товаров с 10% до 25% на общую сумму 200 млрд долларов. В ответ власти Китая с 1 июня 2019 года ввели ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму 60 млрд долларов.

Напомним, ранее МВФ ухудшил прогноз по росту мировой экономики. Так, Фонд снизил на 0,1 процентного пункта оценку темпов повышения глобального ВВП в 2019 и 2020 годах – до 3,2% и 3,5% соответственно.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама