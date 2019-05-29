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У МВФ нет вопросов к Нацбанку: Смолий рассказал о встрече

29 мая, 14:48

Монетарная политика НБУ заслужила положительную оценку Фонда

Фото: Официальный сайт президента Украины

Миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая ранее провела встречу с президентом Владимиром Зеленским, теперь положительно оценила монетарную политику Национального банка Украины и подтвердила, что не имеет претензий к работе НБУ. Об этом сообщил глава Нацбанка Яков Смолий.

"Wrap-up (завершающая. - Ред.) встреча с миссией МВФ. Наши команды плодотворно работали в течение их пребывания в Киеве. Как сказал Рон ван Роден, глава миссии, вопросов к НБУ нет. Одобрительно оценили нашу монетарную политику", – написал Смолий на своей странице в Twitter.

Напомним, президент Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями миссии МВФ не обсуждал вопрос получения следующего транша в рамках действующей программы stand-by.


Ранее директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен отметила, что организация считает "критически важным" для Украины продолжение сотрудничества с МВФ в ближайшие три года и призывает Зеленского сохранить его.

18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

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Тег НБУ, stand-by, Владимир Зеленский, МВФ, миссия МВФ, Смолий, Яков Смолий

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