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Всемирный банк призвал Зеленского сохранить "критически важное" сотрудничество с МВФ

23 мая, 14:31

Позицию Всемирного банка озвучила Сату Кахконен

Фото: Официальный сайт президента Украины

Всемирный банк считает (ВБ) "критически важным" для Украины продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) в ближайшие три года и призывает президента Владимир Зеленского сохранить его. Об этом заявила директор ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен на пресс-конференции.

По ее словам, программа МВФ является "отличной защитой для сохранения макроэкономической стабильности в стране".

Она также добавила, что продолжение сотрудничества с ключевым кредитором Украины позволит открыть доступ к инвестициям в страну.

"Всемирный банк не сможет дальше двигаться и предоставлять поддержку бюджету Украины, если Украина не останется в программе МВФ. Если же будет выполнение программы Фонда, то это откроет доступ к другим кредитам", – подчеркнула она.

В свою очередь ведущий экономист ВБ Фарук Кхан заявил, что сценария, при котором Украина "будет без МВФ и при этом в стране не наступит экономический кризис, не существует".

Напомним, миссия МВФ начала работу в Украине 21 мая. В тот же день премьер-министр Владимир Гройсман и министр финансов Оксана Маркарова встретились с представителями миссии.


22 мая СМИ сообщили, что миссия Фонда досрочно прекращает работу в Украине, однако в представительстве МВФ отметили, что "ревизоры" продолжают работу. Пресс-служба Зеленского также сообщила, что представители миссии продолжают проводить встречи с чиновниками, а на следующей неделе состоится их встреча с главой государства.

В то же время неопределенность с МВФ и кадровые назначения Зеленского ударили по финансовому рынку.

18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

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Тег Зеленский, Всемирный банк, МВФ, миссия МВФ, Кахконен

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Источник:

УНИАН

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